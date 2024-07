Chân dung em trai điển trai “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên

Mới đây, loạt ảnh với tựa đề "em trai Ánh Viên" khiến rất nhiều người quan tâm. Nguyễn Quang Thuấn gây ấn tượng với vẻ ngoài thư sinh, hiền lành, điển trai. Đặc biệt, anh chàng này khá… lowkey ở ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Khác với nhiều Gen Z khác, trang cá nhân của Quang Thuấn lại khá trống trơn, nếu có cũng chỉ vài ba bài viết được chị Ánh Viên tag tên anh chàng vào. Tuy sống "kín tiếng" là vậy, tuy nhiên chàng trai sinh năm 2006 lại có bảng thành tích đáng ngưỡng mộ ở lứa tuổi 18. Một số thành tích đáng nể của Quang Thuấn như: HCB nội dung 400m hỗn hợp ở Sea Geams 31 hay HCB ở Sea Games 32. Khoảnh khắc hiếm hoi Quang Thuấn "flex" thành tích bản thân với loạt huy chương treo trên cổ. Hành trình đến với bộ môn bơi lội của chàng trai trẻ khá thú vị. Được biết ban đầu anh chàng bén duyên với bộ môn này do bị bố bắt, do lười học. Dần dần,Quang Thuấn mới yêu thích môn này và theo đuổi con đường vận đông viên chuyên nghiệp. Mặc dù hay bị so sánh với Ánh Viên, nhưng thực ra hai chị em lại rất thương nhau. Ánh Viên trong những lần em trai đạt thành tích tốt đều thể hiện sự động viên em trai. Ngoại hình của Quang Thuấn được nhiều người nhận xét có nhiều nét giống với "tiểu tiên cá" Ánh Viên. Hiện tại, Ánh Viên đã giải nghệ, tập trung cho công việc dạy bơi, phát hiện những tài năng trẻ cũng như kinh doanh riêng. Quang Thuấn được kì vọng sẽ tiếp bước chị gái gặt hái được nhiều thành tích cho cá nhân cũng như cho thể thao nước nhà. (Ảnh: FBNV)

