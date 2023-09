Cầu thủ U23 Việt Nam tiết lộ lý do sinh con xong mới cưới

Mai Xuân Quyết (sinh năm 1999) là tiền vệ của cậu lạc bộ Nam Định. Chàng cầu thủ gốc Thái Bình từng là niềm hy vọng của U22 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games, góp mặt trong giải đấu U23 Đông Nam Á (năm 2022). Ngày 23/9 vừa qua, Xuân Quyết vừa tổ chức đám cưới ấm cúng tại quê nhà Thái Bình. Cô dâu xinh đẹp của tiền vệ U23 Việt Nam là Đinh Thị Thu Hiền (sinh năm 1996, quê Nam Định), hiện là giáo viên mầm non. Đám cưới của Xuân Quyết – Thu Hiền có sự tham gia của một nhân vật đặc biệt – đó là cô con gái đầu lòng dễ thương của cặp đôi. Vợ Mai Xuân Quyết chia sẻ lý do sinh con xong mới cưới: “Vợ chồng mình làm lễ đính hôn vào cuối năm 2021, khi đó dịch COVID-19 đang căng thẳng nên phải hoãn cưới đến ra Tết năm 2022. Nhưng không may, khi mình sinh em bé được gần 2 tháng thì bố chồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo nên đám cưới phải lùi lại đến bây giờ... Đám cưới nhẹ nhàng, ấm cúng nhưng có sự chúc phúc của hai bên gia đình, người thân, bạn bè… vợ chồng mình rất vui. Đặc biệt hơn nữa là có con gái chứng kiến ngày vui của bố mẹ”. Thu Hiền cho biết. Xuân Quyết và Thu Hiền quen biết nhau từ năm 2019. Khi đó, cô không hề biết đối phương là cầu thủ bóng đá và cũng ít khi theo dõi bộ môn thể thao này. Xuân Quyết và Thu Hiền bình luận dạo trên Facebook của nhau và “bén duyên” lúc nào không hay. “Hồi đó, Quyết còn đang ở tuyển bóng đá trẻ Việt Nam, bận rộn luyện tập, thi đấu nên chúng mình không có cơ hội gặp nhau. Đến tháng 9/2019, anh ấy xong đợt tập huấn, chúng mình mới gặp nhau lần đầu và cũng yêu nhau kể từ đó”, Thu Hiền kể. Điều khiến cô gái Nam Định tin tưởng nhất ở chàng tiền vệ U23 Việt Nam là sự chân thành và tốt bụng. Xuân Quyết dù ít hơn vợ 3 tuổi nhưng chín chắn, trưởng thành, có trách nhiệm, đặc biệt hết mực yêu chiều vợ. Ở bên cạnh Xuân Quyết, Thu Hiền luôn có cảm giác bình yên và an toàn. Đó là lý do cô sẵn sàng cùng anh đồng hành trong quãng đời còn lại.

