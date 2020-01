Cầu thủ U23 Việt Nam bị phạt sở hữu body vạn người mê

Trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 UAE kết thúc với tỷ số hoà 0 - 0 đầy tiếc nuối. Trong số các cầu thủ được tham gia thi đấu vắng bóng Hồ Tấn Tài, gương mặt khá quen thuộc, được ra sân thường xuyên từ SEA Games 30. Lý do khiến anh chàng không thể có mặt trong trận đấu này là do phải nhận 2 thẻ vàng từ vòng loại U23 Châu Á. Ở trận đấu thứ 2 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Jordan, Hồ Tấn Tài gần như chắc suất ra sân bởi Bùi Hoàng Việt Anh đã thi đấu không hề tốt khi thay thế vị trí vị trí của anh. Mặc dù rất buồn vì không được ra sân trong trận đấu đầu tiên tại VCK U23 Châu Á 2020 nhưng trước trận, Tấn Tài cho biết hoàn toàn tin tưởng HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, anh cũng rất vui mừng với sự trở lại của Đình Trọng sau một thời gian dài chấn thương. Hồ Tấn Tài (SN 1997) hiện đang thi đấu cho CLB Becamex Bình Dương cùng với Tiến Linh. Anh là một trong những cầu thủ nổi bật của CLB trong mùa giải V-League vừa qua. Trong đội hình tham dự VCK U23 Châu Á năm nay, anh chàng cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong các giải quốc tế hơn hẳn Bùi Hoàng Việt Anh. Trước đó, Hồ Tấn Tài và Lê Ngọc Bảo là hai cầu thủ bị HLV Park Hang-seo phạt mỗi người 500.000 đồng. Cả hai bị nhầm lịch và tập trung muộn khi toàn đội tới làm quen sân thi đấu chính Chang Arena (Buriram). Trong đội hình U23 Việt Nam, Tấn Tài đặc biệt thân thiết với nhóm cầu thủ Tiến Linh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Đình Trọng. Nhóm thường xuyên đi chơi riêng, chụp hình đăng tải trên mạng xã hội. Trước khi tham dự SEA Games 30, nhóm cầu thủ U22 Việt Nam khoe hình ảnh vui chơi bên hồ bơi. Trong đó, body của Hồ Tấn Tài được chú ý đặc biệt vì săn chắc, khiến ai nhìn cũng phát mê. Trên trang cá nhân, Tấn Tài nhiều lần khoe ảnh bên hồ bơi. Sở hữu chiều cao 1m82, luyện tập thể thao từ nhỏ nên việc sở hữu thân hình cường tráng, săn chắc là điều tự nhiên. Thân hình 6 múi của Tấn Tài khiến hội fan nữ loạn nhịp. Xem thêm clip: On Sports | Hồ Tấn Tài "bở hơi tai" với bài tập ép cân từ HLV thể lực Park Sung-Gyun - U23 Việt Nam - Nguồn: Youtube

