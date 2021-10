“Cậu ấm nhà Biti's“ lộ mặt, đâu chỉ giàu mà còn tài năng

Khá kín tiếng trong đời tư, “cậu ấm nhà Biti's“ Vưu Tuấn Kiệt (KIEY) , gần đây bỗng trở thành bỗng trở thành tên tuổi hot khi lộ diện tài năng chơi nhạc cụ, sáng tác, biểu diễn và sản xuất album cho chính mình.

Với gia thế khủng, Vưu Tuấn Kiệt thừa sức để trở thành một rich kid. Tuy nhiên, thay vì khoe nhà, xe, hàng hiệu anh chàng lại tìm đến với âm nhạc để khẳng định bản thân. Vưu Tuấn Kiệt đặc biệt có hứng thú và được truyền cảm hứng âm nhạc từ các nghệ sĩ US-UK hàng đầu . "Cậu ấm" này ước mơ cũng có thể sáng tác và hát hay như họ. Yêu âm nhạc là thế, song "con trai út nhà Biti's" cũng là người rất thực tế và có trách nhiệm. Anh chàng này cũng đã theo đuổi việc học một cách rất nghiêm túc. Từ 2013-2015, Tuấn Kiệt du học tại Anh ngành Quản trị kinh doanh, tại trường King’s College London. Tiếp theo đó, học và tốt nghiệp thạc sĩ tại UIBE - Bắc Kinh vào năm 2016. Ngay khi còn đi học, cậu vẫn dành thời gian cho âm nhạc khi tự khám phá, download các phần mềm làm nhạc và tìm tòi trên YouTube để sáng tác. Dù giữ vị trí giám đốc dự án của BĐS Hòa Anh Phát - một công ty con của gia đình nhưng Tuấn Kiệt khá kín tiếng. Sau vài năm nghiên cứu, Tuấn Kiệt cho phát hành album debut "Night To Myself" vào năm 2019. Sản phẩm âm nhạc này của chàng quý tử nhà Biti's đạt tổng lượt nghe nửa triệu trên Spotify. Tuấn Kiệt từng chia sẻ, kinh doanh BĐS cực kỳ thách thức và căng thẳng đối với một người còn trẻ tuổi như anh. Nhưng nhờ âm nhạc, anh đã có nơi để "cứu rỗi" tâm hồn mình. Sau album đầu tay "Night To Myself" với 2 bản Hits là single đầu tay "Drunk Black Cat" và "Piccadilly", vào ngày 1/10 Tuấn Kiệt dự kiến sẽ cho ra 4 audio và 5/10 sẽ chính thức ra mắt MV với album mang tên "Sunday Sanctuary". Tuấn Kiệt kì vọng bản thân sẽ đạt được level như lượng following của Lana Del Rey, cũng như mong muốn được giới thiệu sản phẩm của mình ra thế giới. Vì thế, anh tập trung sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh để dễ tiếp cận. Mời quý độc giả xem video: Piccadilly MV 30 Second Snippet - Nguồn: Kiey @youtube

