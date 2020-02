Cắt tóc giống thần tượng và cái kết bất ngờ khiến dân mạng cười đứt ruột

Bộ phim Itaewon Class đang khiến chị em phát cuồng, đặc biệt là nhan sắc và kiểu tóc ngắn 3 phân của nam chính đúng kiểu không đùa được đâu khiến ai cũng mê mệt. Nhận thấy điều đó, nhiều bạn nam cũng "đú" theo, cắt tóc giống idol nhưng hậu quả khiến ai cũng phải hết hồn. Ảnh: Võ Linh Thấy người yêu mê mệt thần tượng Hàn Quốc, chàng trai yêu chiều đi cắt tóc giống idol và cái kết khiến cô nàng khóc thét, hoảng hốt suýt chia tay. Minh chứng rõ nét cho việc mọi kiểu tóc đều hợp với bạn với điều kiên tiên quyết là bạn phải...đẹp trai. Kiểu tóc giống nhưng khuôn mặt không giống thì cũng chẳng khiến hội chị em xao xuyến được đâu. Cùng là kiểu tóc 3 phân với phần mái siêu ngố tàu, thế nhưng kết quả lại trả về khác hoàn toàn. Đúng là hình trên mạng và hàng nhận về mà. Ảnh: Nhân Đình. Mặc dù những anh chàng cắt tóc giống idol đều không phải xấu, có nét điển trai nhưng do chàng diễn viên người Hàn Quốc lại quá xuất sắc khiến chị em không khỏi hy vọng rồi lại thất vọng cay đắng.Cắt tóc 3 phân trông rắn rỏi, mạnh mẽ như đang huấn luyện trong quân đôi nhưng nhiều chàng trai lại trông hoàn toàn chẳng liên quan đến điều này. Mỗi khuôn mặt lại phù hợp với kiểu tóc khác nhau, không phải ai để kiểu tóc 3 phân cũng đẹp như nam thần trong phim Hàn Quốc. Kiểu tóc quân đội này đặc biệt phù hợp với những chàng trai có khuôn mặt nam tính, rắn rỏi. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại với ai sở hữu vẻ đẹp thư sinh, nhẹ nhàng. Đừng tập theo idol rồi nhận lại cái kết khiến hội chị em chỉ biết khóc thét. Ảnh: Hoàng NH Nếu không phải là cực phẩm đẹp trai thì tốt nhất không nên chơi trò chơi mạo hiểm là cắt tóc, ăn mặc theo idol. "Cái răng cái tóc là góc con người" là câu nói hoàn toàn chính xác, mái tóc quyết định rất nhiều trong việc bạn trông như thế nào. Xem thêm clip: Itaewon Class | Official Trailer | Netflix [ENG SUB] - Nguồn: Youtube

Bộ phim Itaewon Class đang khiến chị em phát cuồng, đặc biệt là nhan sắc và kiểu tóc ngắn 3 phân của nam chính đúng kiểu không đùa được đâu khiến ai cũng mê mệt. Nhận thấy điều đó, nhiều bạn nam cũng "đú" theo, cắt tóc giống idol nhưng hậu quả khiến ai cũng phải hết hồn. Ảnh: Võ Linh Thấy người yêu mê mệt thần tượng Hàn Quốc, chàng trai yêu chiều đi cắt tóc giống idol và cái kết khiến cô nàng khóc thét, hoảng hốt suýt chia tay. Minh chứng rõ nét cho việc mọi kiểu tóc đều hợp với bạn với điều kiên tiên quyết là bạn phải...đẹp trai. Kiểu tóc giống nhưng khuôn mặt không giống thì cũng chẳng khiến hội chị em xao xuyến được đâu. Cùng là kiểu tóc 3 phân với phần mái siêu ngố tàu, thế nhưng kết quả lại trả về khác hoàn toàn. Đúng là hình trên mạng và hàng nhận về mà. Ảnh: Nhân Đình. Mặc dù những anh chàng cắt tóc giống idol đều không phải xấu, có nét điển trai nhưng do chàng diễn viên người Hàn Quốc lại quá xuất sắc khiến chị em không khỏi hy vọng rồi lại thất vọng cay đắng. Cắt tóc 3 phân trông rắn rỏi, mạnh mẽ như đang huấn luyện trong quân đôi nhưng nhiều chàng trai lại trông hoàn toàn chẳng liên quan đến điều này. Mỗi khuôn mặt lại phù hợp với kiểu tóc khác nhau, không phải ai để kiểu tóc 3 phân cũng đẹp như nam thần trong phim Hàn Quốc. Kiểu tóc quân đội này đặc biệt phù hợp với những chàng trai có khuôn mặt nam tính, rắn rỏi. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại với ai sở hữu vẻ đẹp thư sinh, nhẹ nhàng. Đừng tập theo idol rồi nhận lại cái kết khiến hội chị em chỉ biết khóc thét. Ảnh: Hoàng NH Nếu không phải là cực phẩm đẹp trai thì tốt nhất không nên chơi trò chơi mạo hiểm là cắt tóc, ăn mặc theo idol. "Cái răng cái tóc là góc con người" là câu nói hoàn toàn chính xác, mái tóc quyết định rất nhiều trong việc bạn trông như thế nào. Xem thêm clip: Itaewon Class | Official Trailer | Netflix [ENG SUB] - Nguồn: Youtube