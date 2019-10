Cặp cô dâu, chú rể “đũa lệch” về chiều cao gây xôn xao CĐM

Chiều 7/10, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh về cặp đôi đũa lệch chồng lùn – vợ cao ở Hải Phòng gây xôn xao. - Ảnh: Đinh Thịnh Theo đó, chú rể cao 1m4, còn cô dâu cao 1m94. Cả hai người đều rất hạnh phúc, tươi cười sánh đôi trong lễ cưới của mình dù có sự chênh lệch chiều cao khá lớn. - Ảnh: Đinh Thịnh Ngay lập tức, loạt ảnh về cặp đôi chênh lệch chiều cao đã nhận về hơn 10 nghìn lượt like cùng hàng trăm chia sẻ, bình luận. Ngoài gửi lời chúc phúc, không ít cư dân mạng tò mò về tính chân thực phía sau những bức ảnh. Ngay sau đó, cô dâu - nhân vật chính của câu chuyện đã lên tiếng chia sẻ: “Chúng em yêu nhau và tìm hiểu một thời gian dài mới tiến tới hôn nhân. Anh và em đều không có vụ lợi hay tính toán gì hết. Em mong mọi người đừng đưa câu chuyện đi quá xa, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng em cũng như gia đình hai bên”. - Ảnh: Đinh Thịnh Có lẽ, một khi tìm được một nửa của cuộc đời mình thì tuổi tác, sự chênh lệch về chiều cao hay ngoại hình sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Ảnh: Đinh Thịnh Trước đó cũng đã từng có nhiều cặp đôi "đũa lệch" gây chú ý cho CĐM. Đó là chuyện tình của Nguyễn Phương Huy (SN 1995, quê Tuyên Quang) và Phùng Thị Hiền (SN 1995, quê Yên Bái). - Ảnh: Phùng Thị Hiền Huy cao 1m91, còn Hiền thì chỉ là 1m58. Dù không quá thấp so với những người khác, tuy nhiên với bạn trai của mình thì cô nàng quá bị lép vế. - Ảnh: Phùng Thị Hiền Hình ảnh sánh đôi của Bảo Ngọc (cao 1m49, nặng vỏn vẹn 40kg) và bạn trai Tiến Phúc (cao 1m85, nặng 70kg) sống tại Sài Gòn luôn thu hút sự chú ý của rất nhiều người bởi ngoại hình chênh lệch nhau khá lớn của họ. Ảnh: Bảo Ngọc "Khó khăn thì cũng không hẳn. Tuy nhiên ban đầu khi mới hẹn hò, trong những buổi chúng mình đi chung cùng nhau, mọi người hay nhìn, rồi chỉ trỏ, bàn tán làm bọn mình cũng ngại lắm. Nhưng dần dần rồi cũng thành quen.Tới giờ thì không còn cảm giác ngại ngùng nữa mà là cảm giác hạnh phúc khi được đi cùng nhau. Có bạn trai cao lớn, mình thấy được che chở nhiều lắm”. - Bảo Ngọc chia sẻ. Ảnh: Bảo Ngọc Cặp đôi Bùi Thị Bích Trâm (SN 1995, quê Đồng Nai) và Tăng Thành Lợi (SN 1994, sống tại Sài Gòn) từng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng hồi 2014, khi bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chàng trai to cao đang trao cho cô gái nhỏ bé những cử chỉ chăm sóc, yêu thương đặc biệt được chia sẻ.

Cặp Đôi Đữa Lệch Lúc Nào Cũng Đáng Yêu Tik Tok China - Nguồn: Youtube





Chiều 7/10, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh về cặp đôi đũa lệch chồng lùn – vợ cao ở Hải Phòng gây xôn xao. - Ảnh: Đinh Thịnh Theo đó, chú rể cao 1m4, còn cô dâu cao 1m94. Cả hai người đều rất hạnh phúc, tươi cười sánh đôi trong lễ cưới của mình dù có sự chênh lệch chiều cao khá lớn. - Ảnh: Đinh Thịnh Ngay lập tức, loạt ảnh về cặp đôi chênh lệch chiều cao đã nhận về hơn 10 nghìn lượt like cùng hàng trăm chia sẻ, bình luận. Ngoài gửi lời chúc phúc, không ít cư dân mạng tò mò về tính chân thực phía sau những bức ảnh. Ngay sau đó, cô dâu - nhân vật chính của câu chuyện đã lên tiếng chia sẻ: “Chúng em yêu nhau và tìm hiểu một thời gian dài mới tiến tới hôn nhân. Anh và em đều không có vụ lợi hay tính toán gì hết. Em mong mọi người đừng đưa câu chuyện đi quá xa, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng em cũng như gia đình hai bên”. - Ảnh: Đinh Thịnh Có lẽ, một khi tìm được một nửa của cuộc đời mình thì tuổi tác, sự chênh lệch về chiều cao hay ngoại hình sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Ảnh: Đinh Thịnh Trước đó cũng đã từng có nhiều cặp đôi "đũa lệch" gây chú ý cho CĐM. Đó là chuyện tình của Nguyễn Phương Huy (SN 1995, quê Tuyên Quang) và Phùng Thị Hiền (SN 1995, quê Yên Bái). - Ảnh: Phùng Thị Hiền Huy cao 1m91, còn Hiền thì chỉ là 1m58. Dù không quá thấp so với những người khác, tuy nhiên với bạn trai của mình thì cô nàng quá bị lép vế. - Ảnh: Phùng Thị Hiền Hình ảnh sánh đôi của Bảo Ngọc (cao 1m49, nặng vỏn vẹn 40kg) và bạn trai Tiến Phúc (cao 1m85, nặng 70kg) sống tại Sài Gòn luôn thu hút sự chú ý của rất nhiều người bởi ngoại hình chênh lệch nhau khá lớn của họ. Ảnh: Bảo Ngọc "Khó khăn thì cũng không hẳn. Tuy nhiên ban đầu khi mới hẹn hò, trong những buổi chúng mình đi chung cùng nhau, mọi người hay nhìn, rồi chỉ trỏ, bàn tán làm bọn mình cũng ngại lắm. Nhưng dần dần rồi cũng thành quen.Tới giờ thì không còn cảm giác ngại ngùng nữa mà là cảm giác hạnh phúc khi được đi cùng nhau. Có bạn trai cao lớn, mình thấy được che chở nhiều lắm”. - Bảo Ngọc chia sẻ. Ảnh: Bảo Ngọc Cặp đôi Bùi Thị Bích Trâm (SN 1995, quê Đồng Nai) và Tăng Thành Lợi (SN 1994, sống tại Sài Gòn) từng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng hồi 2014, khi bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chàng trai to cao đang trao cho cô gái nhỏ bé những cử chỉ chăm sóc, yêu thương đặc biệt được chia sẻ.

Cặp Đôi Đữa Lệch Lúc Nào Cũng Đáng Yêu Tik Tok China - Nguồn: Youtube