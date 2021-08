Cầm mũ cối làm loạn chốt kiểm dịch, cụ ông khiến netizen bức xúc

Mới đây, đoạn clip cụ ông cầm mũ cối đánh công an đang khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc, nhất là khi cụ ông đã 90 tuổi. Theo clip ghi lại, cụ ông đi xe đạp điện bị chốt kiểm dịch giữ lại do vi phạm Chỉ thị giãn cách. Thay vì chấp hành thì cụ lại cầm mũ cối, liên tục dơ tay đánh về phía công an, vừa buông lời chửi tục tĩu tại chốt kiểm dịch. Đoạn clip cụ ông đánh công an được đăng tải lên mạng xã hội khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Mặc dù đã được người dân xung quanh cố gắng khuyên bảo nhưng cụ ông này vẫn không hợp tác, liên tục dùng từ ngữ thô tục, chửi bới lực lượng chức năng. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa bức xúc trước hành vi vi phạm quy định giãn cách và chống đối người thi hành công vụ của ông cụ này. Cuối cùng, lực lượng chức năng đã phải khống chế ông cụ. Hiện sự việc này vẫn đang được cư dân mạng rần rần chia sẻ và bình luận bàn tán. Trước đó, trên MXH từng xuất hiện trường hợp tương tự. Đoạn clip này ghi lại cảnh một cụ ông đang phản ứng gay gắt, có hành động phản kháng lại đồng chí công an khi được yêu cầu tuân thủ các quy định phòng dịch. Theo đó, cụ ông ra đường không đeo khẩu trang, đồng chí công an phát hiện và đã yêu cầu ông cụ đeo khẩu trang vào thì liên tục gặp phản ứng gay gắt. Ông cụ còn cầm chiếc mũ cối, giơ ra phía trước và bắt đầu nặng lời, đe dọa đồng chí công an, quát lớn. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân vô cùng bức xúc và cho rằng, cụ ông làm như vậy là hoàn toàn sai. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những hình ảnh đáng yêu của các y bác sỹ trẻ nơi tuyến đầu chống dịch - Nguồn: VTV24

