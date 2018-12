Bức ảnh thời trẻ của mẹ cô gái khiến dân mạng trầm trồ

Một cô gái trẻ khoe những bức ảnh thời trẻ xinh đẹp của mẹ khiến dân mạng ngạc nhiên thích thú. Cũng từ đây, trong những ngày cuối năm này, dân mạng đồng loạt hưởng ứng trào lưu khoe ảnh "vang bóng một thời" của mẹ. Trên một diễn đàn thu hút sự tham gia đông đảo của giới trẻ, cô gái có nickname An An, đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải những bức hình đẹp đến ngỡ ngàng thời xưa của mẹ mình. Có thể nhận thấy, mặc dù ngày xưa chưa có máy ảnh xịn, chưa có phần mềm photoshop và app chỉnh hình mà trong ảnh, mẹ của cô gái này vẫn đẹp không thua kém gì hotgirl hay diễn viên. Mái tóc đen dài, khuôn mặt bầu bĩnh tỷ lệ vàng , mũi cao thẳng tắp và đôi mắt tròn thơ ngây của cô gái trong ảnh khiến dân mạng bị "đốn tim" ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thậm chí, nhiều anh chàng còn nhanh chân nhận mẹ An An là "mẹ vợ" vì tin rằng con gái của cô hẳn cũng xinh xắn như mẹ. Dân mạng thi nhau "thả tim" và dành tặng cho mẹ của cô gái An An những lời khen có cánh: "Vào cái thời mà chưa có máy ảnh xịn, chưa có photoshop và cả app chỉnh hình ảo diệu mà mẹ bạn đã xinh đẹp nổi bật, lôi cuốn như diễn viên hongkong thế này sao?". "Mẹ bạn sở hữu khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo với thần thái sang chảnh ngút ngàn. Ngày xưa mà có mạng xã hội thì chắc chắn cô sẽ nhận "bão like" và trở thành hotgirl đình đám vì những tấm ảnh xuất sắc thế này mất!" Ngay sau khi cô gái trẻ này chia sẻ những hình ảnh trên về "thời quá khứ" tươi đẹp của mẹ, cư dân mạng được một phen sôi sục và đồng loạt hưởng ứng phong trào, hãnh diện khoe ảnh "vang bóng một thời" của mẹ mình. Cô nàng Thanh Giang cũng khoe ảnh xinh đẹp của cô và ngậm ngùi thừa nhận mình cũng...giống bố! Nguyễn Phương Thảo: "Đây là mẹ mình và mình cũng giống bố!" Cô nàng Như Ý thì hào hứng khoe: "Ai cũng bảo mẹ đẹp, thời nay mà như thế này cũng vẫn hot girl, còn có mấy người bảo mình mà giống mẹ..." Cô bạn Minh Ngọc cũng khiến dân mạng xuýt xoa khi khoe ảnh mẹ: "Mẹ mình thời thiếu nữ cùng là hoa khôi đấy. Trắng trẻo, cao 1m62 luôn mà". Tú Vũ: "Đám cưới bố mẹ đây! Tuy trang điểm hơi "dị" nhưng mẹ vẫn là hotgirl của lòng tôi". Trường Thùy Trang khoe ảnh mẹ trong set đồ "chất lừ". Cô gái Phương Linh ghép ảnh chính mình và mẹ khi làm cô dâu. Cô nàng Minh Vy khoe ảnh mặt mộc của mẹ không thua kém hotgirl thời nay.

