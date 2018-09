Các hot girl xứ Quảng sở hữu nhan sắc 'không phải dạng vừa đâu'

Hot girl My Vũ (SN 1996, Quảng Nam) tên đầy đủ là Vũ Thị Khánh My (biệt danh Xóa Xụy). Cô nàng đang học và làm việc tại TP.HCM. Cô nàng gây ấn tượng vơi gương mặt xinh đẹp, sắc sảo. Khá nhiều người còn ví von cô là “nàng thơ” của Quảng Nam. My là gương mặt khá quen thuộc khi đã tham gia nhiều vai diễn cho FAPTV và Đậu Phộng TV. Cô nàng từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu thích phim ngắn khi thủ vai “phản diện” trong phim ngắn triệu views nổi tiếng đình .đám “Em là của anh đừng của ai”. Ngoài diễn xuất, My Vũ còn có nhiều tài lẻ xuất sắc: nhảy, múa và các môn thể thao từ đơn giản như cầu lông, bóng chuyền đến phức tạp như nhảy cao, nhảy xa. Người thứ hai được nhắc đến, chính là hot girl 10X Võ Hồng Tú Uyên (sinh năm 2000, Quảng Nam). Tú Uyên sở hữu thân hình hoàn hảo, đôi mắt to tròn, làn da trắng và nụ cười tỏa nắng. Trên trang cá nhân, cô nàng hot girl xinh đẹp sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

