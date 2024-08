BTV Thu Hà người 2 lần khóc trên sóng truyền hình chia sẻ gì?

BTV Thu Hà đặt ra câu hỏi “Người dẫn chương trình có được khóc không?” trên trang cá nhân. Bản thân cô có trải nghiệm riêng khi hai lần rơi vào tình huống không kìm được nước mắt trong lúc dẫn. “Chẳng hay ho gì nếu để cảm xúc lấn át lý trí khi đang làm việc, nhưng có những nỗi niềm đánh sâu vào trong tâm hồn mà chúng ta không tài nào kiểm soát nổi” - BTV Thu Hà chia sẻ. Lần đầu trong chương trình tổng kết cha mẹ đỡ đầu cho trẻ em mồ côi do COVID-19 cách đây vài tháng, BTV Thu Hà đại diện đọc lá thư các em gửi đến cha mẹ đã không còn. Cô chỉ đọc hết được hai lá thư, đến lá thứ ba thì nghẹn giọng không tài nào cất lời được. Nữ MC thời sự VTV 19h kể phải dừng lại 30 giây để lấy lại bình tĩnh và cúi đầu xin lỗi khán giả. “Tôi biết so với sự mất mát của các em, những giọt nước mắt xúc động của mình quá nông… Tôi đang không hoàn thành trọn vẹn việc truyền tải những tình cảm, cảm xúc của các em, mà bị xen lẫn bởi sự xúc động cá nhân. Chỉ có thể xin lỗi…”. Mùa lễ Vu Lan vừa qua là lần thứ hai nữ BTV bị cảm xúc chi phối: “Trên sân khấu mình cùng các khách mời chia sẻ những câu chuyện trong mùa Vu Lan, tôi rơm rớm khi nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến mái tóc mỏng dính của mẹ vừa gội. May là lần này tôi kìm được, hoàn thành nhanh phần chia sẻ của mình và chuyển tiếp sang khách mời tiếp theo”. Tưởng chừng kiểm soát được cảm xúc, Thu Hà và khán giả cùng sụt sịt vì câu chuyện xúc động của MC Diệp Chi. Là MC, cô nói chỉ có thể lén quay đi lau nước mắt, tự tỉnh táo để tiếp tục dẫn. Sau hai tình huống đầy cảm xúc trên sân khấu, BTV Thu Hà có câu trả lời cho riêng mình, đồng tình với việc MC được khóc khi đang dẫn. “MC cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố, có cảm xúc bình thường. Có điều MC phải hiểu mình chỉ là người dẫn dắt, không phải là nhân vật chính, không được để sự khóc của mình ảnh hưởng đến mục đích truyền tải của cả chương trình, của nhân vật, càng không được coi khóc là công cụ đánh bóng bản thân”... BTV Thu Hà nói. Thu Hà nêu quan điểm: “Sẽ thật tệ nếu MC vô cảm với mọi nỗi đau của cuộc sống. Nhưng người dẫn chỉ biết lấy mình làm trung tâm sẽ còn tệ hơn”. BTV Thu Hà sinh năm 1988, từng là gương mặt được khán giả yêu thích chương trình Thời sự 19h, bản tin Chào buổi sáng, Việt Nam hôm nay của VTV. Năm 2006, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, để lại dấu ấn trong phim Nhật ký Vàng Anh 2, Tình như chiếc bóng, Chuyện của chúng mình …

