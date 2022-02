Bỗng bị F0, "MC đẹp nhất VTV" hé lộ tài năng của bản thân

Cách đây ít hôm, "MC đẹp nhất VTV" là Mai Ngọc thông báo mình đã dương tính với SAR-CoV-2 khiến nhiều người chú ý. Rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến MC Mai Ngọc đồng thời không quên theo dõi tình hình của cô thông qua mạng xã hội.Mai Ngọc là F0 tự điều trị tại nhà. Có lẽ do đã có kinh nghiệm chăm sóc người thân là F0 nên cô rất bình tĩnh, lạc quan. Cuộc sống những ngày là F0 của Mai Ngọc được cô miêu tả là "không khác gì Tết". Hàng ngày, cô tự nấu nướng, chuẩn bị cho 2 vợ chồng một chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nước ấm thường xuyên, bổ sung hoa quả giàu vitamin C,... Mai Ngọc cho hay, dù là F0 hay không F thì điều quan trọng nhất vẫn là giữ tinh thần lạc quan trước mọi thử thách. Do đó cô vẫn chơi đàn, cắm hoa để giúp bản thân thư giãn. Ngày thứ 2 nhiễm bệnh, Mai Ngọc bị chảy nước mũi nhiều và đau họng. Ngày thứ 3, nữ BTV thấy họng bỏng rát, còn lại mọi thứ vẫn ổn. MC của bản tin "Việt Nam hôm nay" cũng rất vui vì nhiều bạn bè quan tâm, gửi cam, hoa tươi đến tặng cho cô. Điều khiến Mai Ngọc không thoải mái nhất có lẽ là không được ra ngoài, không được đi tập gym hay cùng hội chị em chơi Golf. Nhiều cư dân mạng theo dõi hành trình điều trị COVID-19 của Mai Ngọc phải bất ngờ, ngưỡng mộ vì dù trong hoàn cảnh nào thì người đẹp này vẫn cực kỳ xinh đẹp, phong độ và tích cực. Cách đây chưa lâu, Mai Ngọc đã có mà kể chuyện mình trở thành F0 ra sao cực hài hước trên dòng story khiến netizen phải ôm bụng cười. Trước khi trở thành F0, Mai Ngọc có dòng trạng thái tự động viên bản thân: "Mãi F1 thôi nhé". Nhưng chỉ 4 tiếng sau, chuyện gì đến cũng phải đến, cô nàng thông báo kết quả test PCR dương tính: "Sau tất cả... Ai rồi cũng là F0...". Chứng kiến dòng story của Mai Ngọc, nhiều người phải bò lăn ra cười bởi hành trình đón nhận tin "hóa" F0 của cô nàng quá ư là hài hước. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Cách đây ít hôm, "MC đẹp nhất VTV" là Mai Ngọc thông báo mình đã dương tính với SAR-CoV-2 khiến nhiều người chú ý. Rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến MC Mai Ngọc đồng thời không quên theo dõi tình hình của cô thông qua mạng xã hội. Mai Ngọc là F0 tự điều trị tại nhà. Có lẽ do đã có kinh nghiệm chăm sóc người thân là F0 nên cô rất bình tĩnh, lạc quan. Cuộc sống những ngày là F0 của Mai Ngọc được cô miêu tả là "không khác gì Tết". Hàng ngày, cô tự nấu nướng, chuẩn bị cho 2 vợ chồng một chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nước ấm thường xuyên, bổ sung hoa quả giàu vitamin C,... Mai Ngọc cho hay, dù là F0 hay không F thì điều quan trọng nhất vẫn là giữ tinh thần lạc quan trước mọi thử thách. Do đó cô vẫn chơi đàn, cắm hoa để giúp bản thân thư giãn. Ngày thứ 2 nhiễm bệnh, Mai Ngọc bị chảy nước mũi nhiều và đau họng. Ngày thứ 3, nữ BTV thấy họng bỏng rát, còn lại mọi thứ vẫn ổn. MC của bản tin "Việt Nam hôm nay" cũng rất vui vì nhiều bạn bè quan tâm, gửi cam, hoa tươi đến tặng cho cô. Điều khiến Mai Ngọc không thoải mái nhất có lẽ là không được ra ngoài, không được đi tập gym hay cùng hội chị em chơi Golf. Nhiều cư dân mạng theo dõi hành trình điều trị COVID-19 của Mai Ngọc phải bất ngờ, ngưỡng mộ vì dù trong hoàn cảnh nào thì người đẹp này vẫn cực kỳ xinh đẹp, phong độ và tích cực. Cách đây chưa lâu, Mai Ngọc đã có mà kể chuyện mình trở thành F0 ra sao cực hài hước trên dòng story khiến netizen phải ôm bụng cười. Trước khi trở thành F0, Mai Ngọc có dòng trạng thái tự động viên bản thân: "Mãi F1 thôi nhé". Nhưng chỉ 4 tiếng sau, chuyện gì đến cũng phải đến, cô nàng thông báo kết quả test PCR dương tính: "Sau tất cả... Ai rồi cũng là F0...". Chứng kiến dòng story của Mai Ngọc, nhiều người phải bò lăn ra cười bởi hành trình đón nhận tin "hóa" F0 của cô nàng quá ư là hài hước. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News