Bộ sưu tập đồng hồ cao cấp của Cristiano Ronaldo

Gia nhập đội bóng nổi tiếng MU khi mới bước qua tuổi 18, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điển của giới thể thao. Theo thống kê Opta, Ronaldo là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên ghi bàn bằng cả chân phải, chân trái trong 1 kỳ World Cup kể từ sau Jose Torres vào năm 1966. Ngoài những hình ảnh đẹp trên sân bóng, anh còn gây ấn tượng với giới mộ điệu bằng tủ phụ kiện đắt tiền đến từ thương hiệu nổi tiếng thế giới. Đồng nghiệp Rooney tiết lộ rằng Ronaldo luôn dành thời gian chăm chút ngoại hình và phong cách cá nhân. Anh không ngại thú nhận bản thân là một tín đồ thời trang và đặc biệt yêu thích những mẫu đồng hồ đắt tiền. Anh từng khiến nhiều người bất ngờ tại sự kiện với bộ suit xám thanh lịch cùng chiếc đồng hồ sắc xanh navy của Jacob & Co Standard với giá hơn 2 tỷ đồng. Anh cũng có sở thích sưu tầm kiểu dáng đồng hồ to bản của các thương hiệu thế giới. Mẫu phụ kiện BiChrono là một trong những chiếc đồng hồ ưa chuộng của Ronaldo với giá hơn 1,7 tỷ đồng. Trong một lần xuất hiện khác, Ronaldo cũng thu hút khi đeo mẫu đồng hồ Catier Santos với mức giá đắt đỏ khoảng 370 triệu đồng. Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha sở hữu chiếc đồng hồ Jacob & Co 5 múi giờ với phiên bản kim cương cùng mức giá lên đến con số 700 triệu đồng. Trong bộ sưu tập của Cristiano Ronaldo không thể thiếu chiếc đồng hồ Hublot Big Bang Ferrari có giá 930 triệu đồng. Mẫu phụ kiện thường được anh kết hợp cùng những set đồ đen trắng nam tính đi kèm quần jeans bụi phủi. Trong dịp gặp gỡ với Rihanna, anh đeo đồng hồ Jacob & Co H24 phiên bản giới hạn, đính kết 15.25 cara kim cương cùng mức giá đắt đỏ hơn 3,7 tỷ đồng. Với những mẫu blazer màu sắc thì đồng hồ phom dáng cổ điển làm từ chất liệu vàng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của anh. Thiết kế đến từ Rolex với mức giá khoảng 39.900 USD (gần 900 triệu đồng).

Gia nhập đội bóng nổi tiếng MU khi mới bước qua tuổi 18, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điển của giới thể thao. Theo thống kê Opta, Ronaldo là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên ghi bàn bằng cả chân phải, chân trái trong 1 kỳ World Cup kể từ sau Jose Torres vào năm 1966. Ngoài những hình ảnh đẹp trên sân bóng, anh còn gây ấn tượng với giới mộ điệu bằng tủ phụ kiện đắt tiền đến từ thương hiệu nổi tiếng thế giới. Đồng nghiệp Rooney tiết lộ rằng Ronaldo luôn dành thời gian chăm chút ngoại hình và phong cách cá nhân. Anh không ngại thú nhận bản thân là một tín đồ thời trang và đặc biệt yêu thích những mẫu đồng hồ đắt tiền. Anh từng khiến nhiều người bất ngờ tại sự kiện với bộ suit xám thanh lịch cùng chiếc đồng hồ sắc xanh navy của Jacob & Co Standard với giá hơn 2 tỷ đồng. Anh cũng có sở thích sưu tầm kiểu dáng đồng hồ to bản của các thương hiệu thế giới. Mẫu phụ kiện BiChrono là một trong những chiếc đồng hồ ưa chuộng của Ronaldo với giá hơn 1,7 tỷ đồng. Trong một lần xuất hiện khác, Ronaldo cũng thu hút khi đeo mẫu đồng hồ Catier Santos với mức giá đắt đỏ khoảng 370 triệu đồng. Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha sở hữu chiếc đồng hồ Jacob & Co 5 múi giờ với phiên bản kim cương cùng mức giá lên đến con số 700 triệu đồng. Trong bộ sưu tập của Cristiano Ronaldo không thể thiếu chiếc đồng hồ Hublot Big Bang Ferrari có giá 930 triệu đồng. Mẫu phụ kiện thường được anh kết hợp cùng những set đồ đen trắng nam tính đi kèm quần jeans bụi phủi. Trong dịp gặp gỡ với Rihanna, anh đeo đồng hồ Jacob & Co H24 phiên bản giới hạn, đính kết 15.25 cara kim cương cùng mức giá đắt đỏ hơn 3,7 tỷ đồng. Với những mẫu blazer màu sắc thì đồng hồ phom dáng cổ điển làm từ chất liệu vàng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của anh. Thiết kế đến từ Rolex với mức giá khoảng 39.900 USD (gần 900 triệu đồng).