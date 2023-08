Bỏ qua mặc cảm, gái xinh bạch tạng Thúy Quỳnh tự tin làm người mẫu ảnh

Bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể sinh ra với những nét ngoại hình khác biệt so với người khác. Đó đôi khi không phải là những khuyết điểm mà ngược lại sẽ là điều tạo nên sự đặc biệt. Điển hình như cô nàng Ngô Thúy Quỳnh khi không may sinh ra với căn bệnh bạch tạng. Xuất hiện lần đầu năm 2020, Thúy Quỳnh gây chú ý với ngoại hình khi từ tóc, lông mày, lông mi đều trắng toát; làn da trắng dễ bỏng rát cùng đôi mắt bị rung giật nhãn cầu rất yếu trước ánh sáng khiến cô nàng từng tự ti và "chạy trốn" mọi người. Tuy nhiên, vượt qua mọi mặc cảm đến hiện tại Ngô Thúy Quỳnh đã dần chấp nhận và yêu thương tất cả những sự khác biệt của bản thân. Thúy Quỳnh dần tự tin hơn và hiện là một mẫu ảnh với ngoại hình đặc biệt được nhiều người yêu mến. Nếu gặp Thúy Quỳnh lần đầu, hầu như ai cũng thấy ấn tượng trước hình ảnh một cô gái có mái tóc trắng như công chúa tuyết, nước da hồng và đôi mắt thì lúc nào cũng lim dim như đang thả hồn vào gió. Sở hữu nét đẹp dịu dàng cùng vẻ ngoài đặc biệt, Thúy Quỳnh gây ấn tượng bởi sự lạc quan và nguồn năng lượng luôn tích cực. Một điều khiến Thuý Quỳnh cảm thấy tự hào đó là nữ sinh bạch tạng luôn được bạn bè ở bên giúp đỡ trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Chưa hết, bố mẹ Thúy Quỳnh cũng rất tâm lý, thường xuyên quan tâm con gái bằng những lời động viên, khích lệ chân thành để nữ sinh bạch tạng có thêm động lực cố gắng. Nhờ có tình cảm của gia đình và bạn bè, Thúy Quỳnh ngày càng trở nên mạnh mẽ, cởi mở và sống tích cực hơn. 9X thú nhận bản thân mình vô cùng may mắn vì luôn được họ sát cánh bên cạnh. Sau khi gây “bão” mạng xã hội, Thúy Quỳnh bất ngờ trở thành gương mặt người mẫu ảnh được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón.

Bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể sinh ra với những nét ngoại hình khác biệt so với người khác. Đó đôi khi không phải là những khuyết điểm mà ngược lại sẽ là điều tạo nên sự đặc biệt. Điển hình như cô nàng Ngô Thúy Quỳnh khi không may sinh ra với căn bệnh bạch tạng. Xuất hiện lần đầu năm 2020, Thúy Quỳnh gây chú ý với ngoại hình khi từ tóc, lông mày, lông mi đều trắng toát; làn da trắng dễ bỏng rát cùng đôi mắt bị rung giật nhãn cầu rất yếu trước ánh sáng khiến cô nàng từng tự ti và "chạy trốn" mọi người. Tuy nhiên, vượt qua mọi mặc cảm đến hiện tại Ngô Thúy Quỳnh đã dần chấp nhận và yêu thương tất cả những sự khác biệt của bản thân. Thúy Quỳnh dần tự tin hơn và hiện là một mẫu ảnh với ngoại hình đặc biệt được nhiều người yêu mến. Nếu gặp Thúy Quỳnh lần đầu, hầu như ai cũng thấy ấn tượng trước hình ảnh một cô gái có mái tóc trắng như công chúa tuyết, nước da hồng và đôi mắt thì lúc nào cũng lim dim như đang thả hồn vào gió. Sở hữu nét đẹp dịu dàng cùng vẻ ngoài đặc biệt, Thúy Quỳnh gây ấn tượng bởi sự lạc quan và nguồn năng lượng luôn tích cực. Một điều khiến Thuý Quỳnh cảm thấy tự hào đó là nữ sinh bạch tạng luôn được bạn bè ở bên giúp đỡ trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Chưa hết, bố mẹ Thúy Quỳnh cũng rất tâm lý, thường xuyên quan tâm con gái bằng những lời động viên, khích lệ chân thành để nữ sinh bạch tạng có thêm động lực cố gắng. Nhờ có tình cảm của gia đình và bạn bè, Thúy Quỳnh ngày càng trở nên mạnh mẽ, cởi mở và sống tích cực hơn. 9X thú nhận bản thân mình vô cùng may mắn vì luôn được họ sát cánh bên cạnh. Sau khi gây “bão” mạng xã hội, Thúy Quỳnh bất ngờ trở thành gương mặt người mẫu ảnh được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón.