Bỏ khẩu trang, hướng dẫn viên tại Hỏa Lò lộ "giao diện" cực phẩm

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau bức ảnh khoe góc nghiêng thần thái của nam hướng dẫn viên đeo khẩu trang điều hành đoàn tour tại Nhà tù Hỏa Lò. Ngay sau đó, danh tính chàng hướng dẫn viên tour đêm nhà tù Hoả Lò đã được tìm ra, đó là Lê Thanh Tùng (sinh năm 1996, đến từ Lào Cai). Trước khi trở thành nhân viên của tour "Đêm thiêng liêng" nam sinh đã tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Trong ảnh, Thanh Tùng mặc áo sơmi đồng phục chỉn chu, đeo khẩu trang và bộ đàm, đang tập trung làm việc là đón khách tham quan tour đêm. Mái tóc hơi rối lãng tử cùng ánh mắt chăm chú và nghiêm túc khi làm việc của Thanh Tùng nhanh chóng "hạ gục" dân mạng. Nhiều fanpage khác trên MXH cũng reup lại, rần rần rủ netizen "đi tù" khiến cho nhiều người tò mò về nhân vật này hơn. Cơ duyên biết và làm việc tại Nhà tù Hỏa Lò của Thanh Tùng cũng khá ngẫu nhiên. "Mình có một người bạn diễn Đêm Thiêng Liêng ở đây nên mời mình đến trải nghiệm. Tour đêm đã để lại trong mình rất nhiều cảm xúc, từ ngạc nhiên, bồi hồi, tức giận và cả biết ơn. Và đến hiện tại, mình đã làm việc ở Nhà tù Hỏa Lò được 2 tháng ở vị trí điều hành đoàn của tour" Chia sẻ về cách mà những người trẻ ở Hỏa Lò thu hút Gen Z nói riêng và giới trẻ nói chung đến với Nhà tù Hỏa Lò thời gian vừa qua, Thanh Tùng tâm sự: "Thực ra Gen Z cũng có rất nhiều bạn muốn tìm hiểu về lịch sử quá trình giữ nước và dựng nước... Lúc vào làm ở đây, một phần là mình được học hỏi nhiều điều mới và một phần nữa là mình cũng được bày tỏ ý kiến để giúp Nhà tù Hỏa Lò được nhiều bạn trẻ biến đến và chú ý hơn". Chàng "hot boy khẩu trang" cho biết thêm. Về chuyện bức ảnh gây sốt MXH, thu về gần 9000 lượt react trên fanpage Nhà tù Hỏa Lò, bản thân Thanh Tùng cũng không nghĩ mình lại được đón nhận và yêu thích như vậy. Thậm chí nhiều người còn nhận xét Thanh Tùng có nét giống với Ji Chang Wook - nam diễn viên Hàn Quốc. Trước sự so sánh này, anh chàng bày tỏ: "Mình rất vui vì điều này nhưng chắc chỉ là nhờ ánh nhìn đôi mắt mà thôi chứ chưa thấy rõ mặt. Mình chỉ sợ mọi người nhìn thấy mình bỏ khẩu trang ra lại bất ngờ vì không giống chút nào cả". Ngoài ra với việc mọi người còn rủ nhau chăm "đi tù" để được gặp anh nhân viên đẹp trai, Thanh Tùng cũng rất vui vẻ và hào hứng. Anh chàng cho biết đây chính là động lực để mình cố gắng hơn trong công việc, đem đến cho mọi người những trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ khi đến với Nhà tù Hỏa Lò. Giới trẻ Hà thành thời gian gần đây vừa tìm được một hoạt động tham quan mới khá hay ho đó là đi thăm quan hoặc than gia tour đêm tại Di tích Lịch sử Nhà từ Hỏa Lò. Lý do thu hút được giới trẻ muốn trải nghiệm tại "nhà tù" như hiện tại là nhờ chiến dịch truyền thông mới mẻ, hấp dẫn nhưng vẫn giữ đúng nội dung lịch sử.

