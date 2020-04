Bồ cũ Đặng Văn Lâm diện váy cưới, dân tình hỏi “Bao giờ lấy chồng“?

Mới đây, trên trang fanpage của mình, tình cũ của Đặng Văn Lâm là Thương Võ đăng tải hình ảnh xinh như mộng trong trang phục váy cưới. Vốn là một hot girl nổi tiếng, vẻ đẹp của cô nàng càng được tôn lên trong bộ váy đặc biệt này. Trước đó, tình cũ Đặng Văn Lâm từng đăng tải một bộ ảnh khác trong bộ váy cưới màu hồng. Cô nàng trang điểm cầu kỳ, đội vương miện trông không khác gì một nàng công chúa. Bộ ảnh được Thương Võ thực hiện trong studio, không quá đầu tư về bối cảnh, làm nổi bật nhan sắc xinh như mộng của cô nàng. Chỉ sau ít giờ đăng tải, những bức ảnh trên nhận được lượng tương tác cực lớn từ phía người hâm mộ. Bên dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tò mò không biết liệu có phải Thương Võ chuẩn bị "theo chồng bỏ cuộc chơi" hay không? Cô nàng ngay lập tức phủ nhận, cho biết còn lâu mới lên xe hoa. Thương Võ tên thật là Võ Thị Thương, quê ở Thái Hòa, Nghệ An. Cô nàng từng là bạn gái của thủ môn Đặng Văn Lâm. Năm 2018, cặp đôi xác nhận đã chia tay trong êm đẹp. Hot girl Nghệ An từng theo học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội. Năm 2015, Thương Võ dự thi "The Voice - Giọng hát Việt" và trở thành thành viên của đội ca sĩ Mỹ Tâm. Mặc dù không có đạt được kết quả như mong đợi và bị loại khá sớm nhưng Thương Võ được nhiều người biết đến hơn. Các clip cover trên mạng xã hội của cô nàng rất được yêu thích. Mới đây, Thương Võ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay "Tìm được một nửa hóa ra lại chưa" và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Với vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát ngọt như kẹo, Thương Võ sở hữu trang cá nhân có 171.000 lượt theo dõi. Xem thêm clip: CÓ TẤT CẢ NHƯNG THIẾU ANH - THƯƠNG VÕ VÕ cover - Nguồn: Youtube

