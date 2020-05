"Bồ" chủ tịch Taobao lộ vòng 2 bất thường gây xôn xao MXH

Đã hơn 1 tháng từ ngày vợ hợp pháp của chủ tịch Taobao đăng đàn tố cáo hot girl mạng nổi tiếng nhất Trung Quốc có tên Trương Đại Dịch có mối quan hệ ngoài luồng với chồng mình. Đến hiện tại, cuộc sống của 3 người đã có rất nhiều thay đổi. Chủ tịch Taobao Tưởng Phàm bị khai trừ tư cách đối tác, giáng chức và cắt đi mọi quyền lợi tại tập đoàn Alibaba. Riêng với người vợ cũng gần như mất tích trên MXH, xóa hết hình ảnh và bài viết liên quan đến chồng. Trong khi đó, "tuesday" trong cuộc lùm xùm liên quan đến gia đình Chủ tịch Taobao là Trương Đại Dịch đã trở lại và ngầm thông báo mình đang rơi vào trầm cảm, không còn muốn cười tươi như trước kia. Mới đây, dân tình trên MXH Trung Quốc cũng chú ý tới cách ăn mặc của Trương Đại Dịch khi cô nàng bất ngờ lộ phong cách và để lộ vòng 2 to bất thường. Cụ thể, nếu nhìn vào phong cách trước đây của Trương Đại Dịch, dễ dàng có thể nhận thấy cô nàng bị tố cặp kè với Chủ tịch Taobao thích mặc quần áo ôm sát người để khoe vóc dáng cân đối. Nhưng hiện tại, cô đã chuyển sang mặc những trang phục rộng thùng thình. Tuy nhiên, khi dân mạng chưa kịp hiểu được lý do thì trong buổi phát sóng mới nhất, cô hot girl đời đầu của Trung Quốc đã lộ vòng 2 to bất thường. Trước hình ảnh vòng hai to bất thường của Trương Đại Dịch, nhiều người cho rằng, vì ở nhà thường xuyên trong mùa dịch và chế độ ăn uống đầy dinh dưỡng khiến vòng 2 cô nàng đầy đặn hơn. Tuy nhiên, một số khác lại nêu rõ suy nghĩ, nếu cơ thể vẫn không thay đổi thì tại sao Trương Đại Dịch lại chọn trang phục tương tự như những phụ nữ mang thai hay mặc? Thêm nữa, gương mặt của Trương Đại Dịch trông tròn hơn, phần cằm đã xuất hiện nọng. Cũng dựa trên tất cả những biểu hiện trên, một số người hâm mộ đặt ra nghi vấn rằng Trương Đại Dịch đang mang thai ở tuổi 32. Trước đây từng có thông tin Trương Đại Dịch mang thai và dùng đứa con để gây áp lực buộc Tưởng Phàm phải ly hôn với vợ. Tuy nhiên, ngay sau đó, hotgirl thị phi đã nhiều lần phủ nhận và nhiều người đã tin vào lời nói của cô lúc đấy. Thậm chí, để phủ nhận thông tin trên, Trương Đại Dịch từng kéo áo khoe bụng phẳng lì trên buổi phát sóng trực tiếp hay khoe những món mà người mang thai không sử dụng như rượu bia, đồ chiên, snack,... Mời quý độc giả xem video: Ngoại tình với hot girl, Chủ tịch Taobao "mất ghế" - Nguồn: VTC Now

