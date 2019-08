Bộ ảnh Mắt Biếc phiên bản nhí đẹp lịm tim khiến dân mạng xôn xao

Có thể nói Mắt Biếc là một trong những dự án điện ảnh được mong đợi nhất trong năm 2019. Những thông tin liên quan đến bộ phim cũng như các diễn viên đều được người hâm mộ quan tâm tích cực và chia sẻ. Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục “sốt xình xịch” vì bộ ảnh Mắt Biếc phiên bản nhí vô cùng dễ thương được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Đỗ Xuân Bút. Tên tuổi của Đỗ Xuân Bút vốn quen thuộc với công chúng qua những bộ ảnh phiên bản nhí của “Em gái mưa” hay “Sống xa anh chẳng dễ dàng”. Quay trở lại với “Mắt Biếc” lần này, chàng nhiếp ảnh gia 9x vẫn tuân thủ quy tắc cũ chính là tôn trọng, bám sát những phân cảnh trong bản gốc nhưng lại trau chuốt thêm nét dễ thương và đáng yêu. Hợp tác với Đỗ Xuân Bút lần này là hai người mẫu nhí có lẽ đã quá quen mặt với khán giả. Chàng thư sinh Ngạn “nhí” trong bộ ảnh chính là Cao Hữu Nhật - Á vương cuộc thi Hoàng tử và công chúa tổ chức ở Thái Lan 2017. Hữu Nhật sinh năm 2010 và là gương mặt quen thuộc của làng mẫu nhí Việt Nam. Cậu bé cũng đã từng trình diễn ở nhiều chương trình thời trang danh tiếng. Cư dân mạng tấm tắc khen ngợi thần thái của chàng Ngạn “nhí”. Thủ vai Hà Lan “nhí” trong bộ ảnh cũng là một gương mặt quen thuộc không kém - Nguyễn Lê Khánh Linh. Khánh Linh sinh năm 2011 và được biết đến khi liên tục góp mặt trong “Tuần lễ thời trang trẻ em 2017”. Cô bé là một trong những học sinh ưu tú do siêu mẫu Xuân Lan đào tạo. Đường nét khuôn mặt và đôi mắt to của Khánh Linh quả thực khiến nhiều người liên tưởng đến Hà Lan. Bộ ảnh được thực hiện tại làng cổ Đường Lâm. Do thời tiết mùa hè khá nóng nực nên ekip phải vừa chụp vừa tranh thủ nghỉ mát dưới bóng cây để đảm bảo sức khỏe cho hai người mẫu nhí. Hữu Nhật và Khánh Linh tỏ ra rất thích thú khi được tiếp xúc với cảnh đồng quê, bãi cỏ cùng những đàn bò xung quanh. Sau khi chụp xong, hai cô cậu bé vẫn nằng nặc xin được ở lại vì luyến tiếc cảnh vật nơi đây. Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người tấm tắc khen ngợi thần thái cũng như vẻ đẹp trong sáng, dễ thương của Hữu Nhật và Khánh Linh.

