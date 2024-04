Bộ 3 nam cầu thủ tuyển Việt Nam lên chức bố năm nay

Đức Chinh - Hà Trang là một trong những cặp đôi nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Giữa năm 2022, tiệc cưới long trọng của cả 2 được tổ chức tại một khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Vợ chồng Đức Chinh - Hà Trang bắt đầu xuất hiện công khai bên nhau từ năm 2018. Mai Hà Trang (sinh năm 1998), quê ở Bắc Giang, là cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Hà Trang sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và làn da trắng. Cô cũng là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ bí quyết làm đẹp, giảm cân được các chị em đặc biệt quan tâm. Mới đây, sau khi ghi bàn vào lưới Nam Định trong khuôn khổ lượt trận Vòng 10 V-League, tiền đạo này đã có màn ăn mừng bằng cách ôm trái bóng nhét vào bụng, ngầm thông báo rằng anh đã có con đầu lòng. Một tiền đạo khác cùng thời với Hà Đức Chinh là Quang Hải gần đây cũng vừa mới tổ chức lễ cưới với Chu Thanh Huyền. Đám cưới của cả 2 diễn ra hoành tráng tại cả quê nhà và ở Hà Nội, thu hút nhiều khách mời tới dự. Trong tiệc cưới ở Hà Nội, Quang Hải và vợ đã công khai có em bé đầu lòng khiến người hâm mộ vui mừng không thôi. Hiện cả 2 đang có thời gian đầu hôn nhân hạnh phúc và thường xuyên đăng tải khoảnh khắc bên nhau lên mạng xã hội. Mới đây vào tối 23/3, người đẹp Doãn Hải My bất ngờ đăng tải hình ảnh kỷ niệm khoảng thời gian mang bầu bên cạnh chồng - cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Sau 4 tháng về chung một nhà, cặp đôi trẻ vui mừng chia sẻ tin vui đến người hâm mộ. Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My quen nhau từ năm 2020. Tuy nhiên, tới tháng 8/2022, cả hai mới quyết định công khai mối quan hệ. Cả 2 đã cùng nhau chụp bộ ảnh bầu ghi lại khoảnh khắc mang thai em bé đầu lòng. Ngoài phần bụng "to vượt mặt", Hải My không có quá nhiều thay đổi về vóc dáng so với thời điểm còn là thiếu nữ.

