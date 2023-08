Biệt tài vẽ tranh bằng phấn sống động của thầy giáo cơ bắp

Những bức tranh trên nền bảng xanh được vẽ bằng phấn có thể là một phần ký ức của nhiều thế hệ học sinh mỗi dịp Tết đến hay lễ lớn. Kỷ niệm này hiện được Lê Văn Hiền (SN 1995, đến từ Hóc Môn, TPHCM) nhắc nhớ qua các tác phẩm công phu. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Sư phạm TPHCM năm 2018, Văn Hiền công tác trong câu lạc bộ mỹ thuật của một trường tiểu học. Sau đó, anh nghỉ việc và làm giáo viên tự do với các lớp vẽ cho thiếu nhi và người lớn. Ngoài những bức tranh màu sắc sinh động, thân hình cơ bắp cũng là yếu tố khiến các video của thầy giáo 28 tuổi tạo được sức hút. Nhiều người còn lầm tưởng Hiền là thầy giáo thể hình. Thực tế, anh cho biết, gym chỉ là niềm đam mê và bản thân tập luyện vì sức khỏe. Từ thời thơ ấu, Lê Văn Hiền đã sớm nhận ra bản thân có "máu" nghệ thuật, năng khiếu hội họa. Niềm đam mê của anh may mắn được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện để đi học qua các lớp. Khi học mẫu giáo, tiểu học hay trung học, Văn Hiền luôn được các thầy cô chú ý về khả năng vẽ, sáng tạo hay làm đồ thủ công. Ở môi trường đại học, Hiền có điều kiện tiếp xúc với bộ môn vẽ nhiều hơn do trường nằm trong trung tâm thành phố, nhiều cửa hàng họa cụ gần đó. Hơn nữa, ngành anh theo đuổi cũng có những môn học liên quan. Chủ đề Hiền chọn thường là những tranh thủy mặc về hoa cỏ, động vật, trái cây, phong cảnh, núi non... Tùy vào độ phức tạp về chi tiết, màu sắc, anh có thể mất 1-6 giờ để hoàn thành một bức tranh. Lê Văn Hiền chủ yếu dùng phấn mỹ thuật Mont Marte 36 màu để vẽ. Một hộp phấn có thể giúp anh vẽ được 5-6 bức. Lâu nay, anh vẽ hơn 10 bức tranh nhưng chỉ dùng đến 2 hộp và hiện vẫn còn dư. Cái khó trong quá trình vẽ trên bảng là giữ cho phấn bám được khi tô nhiều lớp màu lên nhau. Thông thường, khi tô đến lớp thứ hai, phấn ở lớp trong dễ bị rơi ra. Do vậy, Hiền buộc phải tìm cách để phối các màu lại với nhau nhưng vẫn giữ được độ bám của phấn.

