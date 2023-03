Biến hình Thị Mầu, TikToker CiiN nhận bình luận ác ý

Với hơn 10 triệu người theo dõi, TikToker CiiN (tên thật là Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997) luôn được cư dân mạng quan tâm. Mới đây nữ TikToker thực hiện trào lưu biến hình Thị Mầu, tuy nhiên cô nhận về nhiều bình luận tiêu cực hơn là tích cực. Cùng thực hiện trend biến hình Thị Mầu và nhận được sự quan tâm lớn, clip của Bùi Thảo Ly sau khi chia sẻ đã bị đặt lên bàn cân so sánh với lời lẽ không hay. CiiN bất ngờ nhận nhiều lời chỉ trích và bị cho rằng kém sắc hơn Quỳnh Thi ở màn biến hình nảy. Hot TikToker đã bất ngờ cầu xin mọi người không đánh giá và so sánh mình. Cô còn cho biết mình chưa từng làm tổn thương cư dân mạng nên mong dân mạng đừng vùi dập mình bằng những câu từ. “Mình cũng là con người. Mọi người có cảm xúc, mình cũng có cảm xúc. Mọi người có ý kiến, có cảm nhận riêng, mình cũng biết cảm nhận từng câu chữ. Nhưng mình chưa bao giờ làm tổn thương đến các bạn. Nên các bạn đừng cố vùi dập người khác bằng những câu nói được không ạ?..." là những dòng chia sẻ của TikToker CiiN. Hiện tại, clip của CiiN đã lọt xu hướng và thu về 5 triệu lượt xem chỉ sau 17 giờ đăng tải. Dù nữ TikToker đã khoá bình luận nhưng lượng người xem vẫn tăng đều đặn. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính, nhan sắc của CiiN đều luôn được cư dân mạng biến thành chủ đề để bàn tán. Nhan sắc của CiiN đã thăng hạng hơn rất nhiều so với thời gian đầu bước vào hành trình trở thành Content Creator.

