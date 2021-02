Bị tố "kéo dài chân", hot girl "trứng rán cần mỡ" phản pháo gắt

Bắt đầu nổi tiếng vào năm 2020 nhờ vào những màn "thả thính" không thể đáng yêu hơn trên TikTok, Trần Thanh Tâm là cái tên nhận được khá nhiều sự chú ý từ khán giả. Đặc biệt câu nói ''Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ'' đã tạo được tiếng vang trong cộng đồng mạng năm ngoái và giờ đây mọi người đều nhớ tới cái tên hot girl Trần Thanh Tâm. Trong bức ảnh mới nhất được hot girl "trứng rán cần mỡ" chia sẻ trên trang Instagram, Thanh Tâm khéo khoe vóc dáng thanh mảnh trong bộ váy đen bó sát và đi giày cao cổ vô cùng thời trang. Ngay khi vừa đăng tải hình ảnh kèm theo dòng trạng thái: "Làm người lớn mệt quá. Em muốn làm người giàu'', bài đăng của cô nàng nhanh chóng nhận được ''rổ tim'' từ dân mạng. Ngoài việc khen ngợi nhan sắc của Thanh Tâm, dân tình cũng không khỏi trầm trồ trước đôi chân dài miên man của nàng ''hot girl trứng rán''. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Thanh Tâm sử dụng app để ''kéo chân'', nhìn không hề ''giả trân'' chút nào. Trước nghi vấn của cộng đồng mạng, Thanh Tâm ngay sau đó đã up ngay một story để giải thích lý do vì sao cô nàng đột nhiên ''cao bất thường'' như vậy. Thanh Tâm cho biết mình cao 1m70, riêng chân dài 1m13. Nhờ góc chụp kết hợp kiểu tạo dáng khiến Thanh Tâm trông cao hơn so với ngoài đời, chứ không hề có chuyện ''kéo chân''. Những bức hình khoe chân dài miên man của Trần Thanh Tâm gây tranh cãi. Sau khi câu trả lời của Thanh Tâm lên sóng, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng nếu đôi chân 1m13 thì chân hot girl "bắp cần bơ" lại dài hơn chân siêu mẫu Thanh Hằng (1m12). Siêu mẫu Thanh Hằng cao 1m75, hơn Thanh Tâm 5cm. Tất nhiên tỷ lệ cơ thể mỗi người mỗi khác nhưng chân dài như vậy, hot girl không làm siêu mẫu thì quá phí.

