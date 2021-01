Hot girl Việt và những lần "vạ miệng" gây bão trong năm 2020

Bất ngờ nổi tiếng sau video thả thính "trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" nhưng hot girl Trần Thanh Tâm đã vướng phải không ít lùm xùm. Tiêu biểu, cô nàng hot girl đã có phát ngôn gây sốc khiến cho cộng đồng mạng phải "lên tiếng" : "Thà học ngu mà kiếm ra tiền còn hơn mấy đứa thi được 25, 30 điểm mà không kiếm được đồng nào". Phát ngôn của cô nàng đã nhận phải rất nhiều ý kiến chỉ trích và cho rằng Thanh Tâm phát biểu như vậy là do thiếu suy nghĩ, bồng bột. Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu là hai nàng hot girl Việt cũng gây ra tranh cãi lớn trên MXH trong năm 2020 vừa qua. Thông tin Quỳnh Anh Shyn "nghỉ chơi" với Chi Pu vì tin đồn Chi Pu hẹn hò với thiếu gia Hà Nội tên H (được cho là tình cũ của Quỳnh Anh) đã lan truyền trên mạng xã hội được một thời gian. Trước khi có tin đồn tình bạn rạn nứt, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn là đôi bạn lâu năm được nhiều người ngưỡng mộ trong làng giải trí. Xoài Non vừa là mẫu ảnh, vừa là diễn viên tham gia diễn xuất trong các MV, phim ngắn giới trẻ. Cô nàng đã có phát ngôn khiến cho dân mạng phản ứng gay gắt, cụ thể là câu nói: "Học không giỏi mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu không?" Sau những lời bình luận gay gắt của dân mạng, Xoài Non đã có động thái giải thích và xin lỗi vì phát ngôn của mình. Nguyễn Trang Nhung (thường gọi là Nhung Bum), là bạn gái cầu thủ bóng đá Nguyễn Văn Toàn được biết tới với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Dưới mỗi bức ảnh gợi cảm được của Nhung Bum đăng tải, antifan liên tục có lời lẽ khiếm nhã hoặc công kích. Bức xúc vì liên tục bị làm phiền, Nhung Bum đã đáp trả rất gay gắt. Cô viết: "Đăng tiếp ảnh sexy cho tức chơi nè... Ước gì giỏi giang để tự xin việc, có việc làm kiếm được tiền để không rảnh rỗi đi sân si với người khác nhờ". Ảnh: Tổng hợp Internet Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

