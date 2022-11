Bị soi nhan sắc lạ "7749" góc từ "cam thường", Elly Trần nói gì?

Những ngày gần đây, mạng xã hội "dậy sóng" trước thông tin cựu hot girl Elly Trần tố chồng ngoại quốc ngoại tình và đối xử "vô nhân tính" với mình và các con. Sau đó ít lâu, hot girl ngực khủng Elly Trần cũng đã chính thức có buổi gặp gỡ và chia sẻ với báo chí về ồn ào vừa qua. Đáng chú ý, tại buổi gặp gỡ Elly Trần gây ấn tượng với nhan sắc phát sáng, trẻ trung dù đã là bà mẹ 2 con. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của hotmom và đặt câu hỏi so sánh với những lần cô xuất hiện "khác lạ" trước đó. "Camera thường do báo chí quay Elly Trần. Thật sự vừa xinh, vừa trắng như trứng gà bóc. Bả đẹp phải nói mê luôn, nhưng bả dùng app tự chụp chỉnh sửa các kiểu thì lại không được đẹp như vậy..." - một cư dân mạng cảm thán. Trả lời lại thắc mắc này của cộng đồng mạng, Elly Trần cũng lần đầu chia sẻ lý do cô thường xuất hiện với nhan sắc "khác lạ" là do cô thường dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh. Tại em cảm giác cam thường thờ u thu huyền thù với em nên em ủng hộ app. Mà có vẻ mấy anh app ảnh thù em hơn", Elly Trần hài hước chia sẻ. Elly Trần cũng cho biết thêm chia sẻ bản thân đã tụt 4kg sau 8 ngày kể từ khi công khai chuyện chồng có "người thứ ba". Đồng thời người đẹp tâm sự cô liên tục rơi vào trạng thái mất ăn mất ngủ. Cựu hot girl 8X này cho biết cô hối hận vì chọn sai người để tin tưởng và hy sinh. Nhưng đồng thời cô tự hào vì có được hai con xinh xắn, ngoan ngoãn. Elly Trần nghẹn ngào: "Tôi mất thanh xuân cho cuộc hôn nhân này, mất mối quan hệ, mất thời điểm vàng để thăng tiến trong công việc. Bây giờ tôi đang ở ngưỡng mất 2 đứa con. Hối hận thì có nhưng khó để một người làm mẹ hối hận về quá khứ vì tôi có 2 đứa con và tôi thực sự yêu thương tụi nó. Có thể tôi khổ cũng được nhưng 2 con phải hạnh phúc. Tôi tự hào có tụi nó bên lề của hôn nhân cay đắng mà tôi chịu". Elly Trần cũng tuyên bố, khi cô đã công khai mọi chuyện đến mức này thì người chồng đã "không còn cửa để quay đầu". Hiện tại, công chúng vẫn dành nhiều sự quan tâm cho câu chuyện hôn nhân của Elly Trần.

