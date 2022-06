Bị nhắc vì mặc váy quá ngắn, cô giáo mầm non bỏ ngoài tai

Mới đây, vụ việc về trang phục khi lên lớp của một cô giáo mầm non tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo cộng đồng mạng. Vụ việc càng gây thêm tranh cãi khi người trong cuộc lên tiếng khẳng định "không ai có quyền can thiệp". Cụ thể, chỉ trong thời gian ngắn các trang tin Trung Quốc liên tục đăng tải về vụ việc cô giáo mầm non mặc váy ngắn đến lớp dạy trẻ nhỏ. Theo các bậc phụ huynh, trang phục của cô giáo là không phù hợp và có thể ảnh hưởng không tốt tới trẻ nhỏ. Cô giáo này đã nhiều lần được phụ huynh nhắc nhở về chuyện trang phục, thế nhưng đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng và hầu như để ngoài tai lời nói của cha mẹ học sinh. Bức xúc vì thái độ này của cô giáo, các bậc phụ huynh đã phản ánh sự việc lên ban giám hiệu nhà trường. Những tưởng mọi việc sẽ được giải quyết, tuy nhiên phát ngôn từ phía cô giáo mầm non lại càng khiến các bậc làm cha làm mẹ không hài lòng. Theo đó, cô giáo khẳng định bản thân mình có quyền tự do về trang phục, không ai có thể ngăn cấm: "Tôi có quyền tự do ăn mặc, và bất cứ ai cũng không có quyền can thiệp." Sau khi được các trang tin xứ Trung đăng tải, sự việc nhanh chóng nhận về sự quan tâm từ dư luận với những ý kiến trái chiều khác nhau. Nhiều phụ huynh lên tiếng bày tỏ thái độ không đồng tình trước cách ăn mặc của cô giáo, hy vọng cô có thể tiết chế lại khi đứng trong môi trường toàn các em nhỏ như vậy. Chưa kể, không ít cha mẹ còn bức xúc trước phát ngôn của cô giáo, cho rằng cô không có thái độ cầu thị. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng bày tỏ sự bênh vực, cho rằng phụ huynh đang can thiệp quá sâu vào những vấn đề ngoài chuyên môn của giáo viên. Trước đó, câu chuyện về trang phục của giáo viên mầm non cũng từng gây xôn xao mạng xã hội. Trang Sohu đăng tải vụ việc của một phụ huynh tên Zhang. Đến đón con gái 4 tuổi từ nhà trẻ, anh Zhang nhận thấy giáo viên mặc trang phục quá ngắn nên đã tế nhị nhắn tin góp ý. Tuy nhiên, vị giáo viên này dường như không để tâm tới lời nhắc của của phụ huynh, vì vậy anh Zhang đã phản ánh tới người quản lý, phụ trách nhà trẻ. Người này đã lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ chấn chỉnh lại thái độ cũng như cách ăn mặc của các giáo viên khi tới trường. Hình ảnh những cô giáo diện trang phục gợi cảm quá đà không phải là chuyện hiếm trên mạng xã hội. Chỉ vì diện chiếc váy quá ngắn mà cô giáo này để lộ vị trí nhạy cảm dù phía dưới khá nhiều học sinh.

