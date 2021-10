Bị nhắc lộ “clip nóng”, bạn gái tin đồn ViruSs phản ứng cực gắt

Thời gian qua, hot girl Wilson Nhật Anh được nhiều người nhắc đến với danh xưng " bạn gái tin đồn ViruSs". Sở hữu thân hình quá đỗi nóng bỏng nên nàng hot girl Sài thành này liên tục vướng vào những lùm xùm không hay, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín của cô. Điển hình như mới đây, Nhật Anh đã tâm sự chuyện mình bị antifan nguyền lộ clip nhạy cảm, chỉ mong cô nàng sơ hở để hóng hớt khiến bản thân nàng hot girl cảm thấy "sốc". Ngay sau đó, thay vì né tránh Wilson Nhật Anh đáp trả một cách rất mạnh mẽ: "Sao mà thiệt không hiểu nổi. Còn chuyện cuối cùng, tui up hình bụng dưới bự kệ tui, tui dám up là tui tự tin rồi". Ngoài ra, Nhật Anh cũng lên tiếng bảo vệ những bạn gái đang phải chịu những lời body shaming, nhắn nhủ các phái nữ nữ nên quan tâm tới bản thân hơn và hãy sống thật thoải mái. Chính vì có quá nhiều người để ý, lại theo đuổi phong cách quyến rũ nên Wilson Nhật Anh thường xuyên gặp phải những tình huống trớ trêu tương tự. Trước đó không lâu, hot girl này bị cắt ghép hình ảnh để quảng cáo thuốc làm đẹp vòng 1. Cô nàng đã đăng tải bức ảnh này lên story và kêu gọi "mọi người thấy thì hãy report". Wilson Nhật Anh cũng dính không ít lùm xùm khi bị kẻ gian lợi dụng cắt ghép ảnh với nội dung nhạy cảm câu like. Nhật Anh còn bị người dùng giả Facebook của một hot girl tài chính để tăng sự chú ý. Việc liên tục đăng tải hình ảnh gợi cảm lên MXH là nguyên nhân khiến Nhật Anh bị các đối tượng xấu đã lợi dụng để chỉnh sửa thành những bức ảnh khoe bộ phận nhạy cảm và phát tán trong cộng đồng. Wilson Nhật Anh là hot girl lai mang hai dòng máu Việt, Mỹ. Cô nàng nổi tiếng trên mạng xã hội từ khi còn là học sinh cấp ba với vẻ đẹp lai đầy cuốn hút. Được xem là bạn gái tin đồn ViruSs, "bông hồng lai" Nhật Anh càng thu hút đông đảo các fan quan tâm và theo dõi hơn. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN New

