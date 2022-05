Bị nghi tài năng bếp núc, Xoài Non sắn tay vào bếp chứng minh

Xoài Non là cái tên quen thuộc với cư dân mạng khi cô là hot girl đình đám, nổi tiếng nhờ vẻ đẹp lai Tây. Đồng thời, gái xinh còn được biết đến khi là vợ của streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis. Sau khi kết hôn vào năm 2020, cuộc sống hôn nhân của hot girl Xoài Non và Xemesis nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây trước nghi vấn không biết nấu ăn, cô nàng Xoài Non đã trổ tài vào bếp, thể hiện khả năng bếp núc của mình với mẹ chồng. Cụ thể, trong video mới nhất đăng tải trên kênh Youtube Xoài Vlog, cô nàng Xoài Non đã tự tay vào bếp, thực hiện món "mì ý sốt kem chanh" theo video hướng dẫn trên TikTok. Xoài Non cho biết, đây là lần đầu tiên cô thực hiện món ăn này, nhưng vì muốn thử thách chính mình nên cô sẽ nấu và mời mẹ chồng làm "ban giám khảo". Xoài Non chia sẻ rằng từ sau khi chuyển sang nhà mới có không gian bếp phù hợp thì cô đã chăm chỉ nấu ăn hơn. Xem trong video thì có thể thấy, nàng dâu trẻ khá lúng túng trong khâu xử lý, chế biến món ăn. Dù vậy, nàng hot girl vẫn ghi điểm trong lòng người xem nhờ dáng vẻ nghiêm túc tập làm nội trợ của mình. Bên cạnh đó, món mỳ ý sốt kem chanh mà Xoài Non chọn để "khoe tài" tương đối dễ thực hiện. Điểm quan trọng nhất của món ăn này là phần ức gà phải được lăn bột chiên vàng giòn, ăn kèm với phần sốt kem tươi trộn với vỏ chanh được bào nhuyễn. Xoài Non đã khéo léo chiên ức gà với dầu, sau đó nướng gà lại bằng lò nướng cho giòn hơn. Dù không quá chuyên nghiệp thế nhưng nhìn tổng thể món ăn trông khá chỉn chu và ngon mắt. Đặc biệt, khi cô mời mẹ chồng ăn thử thì mẹ chồng lập tức khen ngon. Chứng kiến con dâu vào bếp, mẹ chồng Xoài Non bày tỏ cảm xúc: "Nhìn hấp dẫn lắm. Ngon. Trong mềm ngoài giòn tan. Thế là giỏi rồi, nhất con dâu". Bên cạnh đó, mẹ chồng Xoài Non không quên góp ý thêm một số điểm chưa tốt để con dâu cải thiện khả năng nấu nướng của mình. Dù hơi nhạt nhưng mẹ không quên động viên con dâu: "Ở tuổi của mẹ thì ăn nhạt như vậy thì sẽ tốt cho sức khỏe. Mẹ thấy như vậy là vừa chuẩn".

Xoài Non là cái tên quen thuộc với cư dân mạng khi cô là hot girl đình đám, nổi tiếng nhờ vẻ đẹp lai Tây. Đồng thời, gái xinh còn được biết đến khi là vợ của streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis. Sau khi kết hôn vào năm 2020, cuộc sống hôn nhân của hot girl Xoài Non và Xemesis nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây trước nghi vấn không biết nấu ăn, cô nàng Xoài Non đã trổ tài vào bếp, thể hiện khả năng bếp núc của mình với mẹ chồng. Cụ thể, trong video mới nhất đăng tải trên kênh Youtube Xoài Vlog, cô nàng Xoài Non đã tự tay vào bếp, thực hiện món "mì ý sốt kem chanh" theo video hướng dẫn trên TikTok. Xoài Non cho biết, đây là lần đầu tiên cô thực hiện món ăn này, nhưng vì muốn thử thách chính mình nên cô sẽ nấu và mời mẹ chồng làm "ban giám khảo". Xoài Non chia sẻ rằng từ sau khi chuyển sang nhà mới có không gian bếp phù hợp thì cô đã chăm chỉ nấu ăn hơn. Xem trong video thì có thể thấy, nàng dâu trẻ khá lúng túng trong khâu xử lý, chế biến món ăn. Dù vậy, nàng hot girl vẫn ghi điểm trong lòng người xem nhờ dáng vẻ nghiêm túc tập làm nội trợ của mình. Bên cạnh đó, món mỳ ý sốt kem chanh mà Xoài Non chọn để "khoe tài" tương đối dễ thực hiện. Điểm quan trọng nhất của món ăn này là phần ức gà phải được lăn bột chiên vàng giòn, ăn kèm với phần sốt kem tươi trộn với vỏ chanh được bào nhuyễn. Xoài Non đã khéo léo chiên ức gà với dầu, sau đó nướng gà lại bằng lò nướng cho giòn hơn. Dù không quá chuyên nghiệp thế nhưng nhìn tổng thể món ăn trông khá chỉn chu và ngon mắt. Đặc biệt, khi cô mời mẹ chồng ăn thử thì mẹ chồng lập tức khen ngon. Chứng kiến con dâu vào bếp, mẹ chồng Xoài Non bày tỏ cảm xúc: "Nhìn hấp dẫn lắm. Ngon. Trong mềm ngoài giòn tan. Thế là giỏi rồi, nhất con dâu". Bên cạnh đó, mẹ chồng Xoài Non không quên góp ý thêm một số điểm chưa tốt để con dâu cải thiện khả năng nấu nướng của mình. Dù hơi nhạt nhưng mẹ không quên động viên con dâu: "Ở tuổi của mẹ thì ăn nhạt như vậy thì sẽ tốt cho sức khỏe. Mẹ thấy như vậy là vừa chuẩn".