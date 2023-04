Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ, "hot girl 50 tỷ" chỉ ra vấn đề

Từ xuất phát điểm chỉ là một hot girl, đến hiện tại Sam vẫn là cái tên được đông đảo khán giả mến mộ, yêu thương. Nữ diễn viên sở hữu nét đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng, vốn nổi tiếng với nét đẹp tự nhiên. Gần đây Sam lại vấp phải nghi vấn đã can thiệp thẩm mỹ nâng cấp nhan sắc. Nguyên nhân xuất phát từ lần Sam dự sự kiện với vẻ ngoài lạ lẫm. Vừa qua, người đẹp gốc Long An đã chính thức trả lời về vấn đề này. Cô phủ nhận sự việc: “Trời ơi tức ghê nè. Thấy chưa, môi rất tự nhiên nha! Không có tiêm gì hết". Giải thích về biểu cảm đơ cứng trong một số khoảnh khắc, Sam cho hay mình đã bị makeup “hại”: “Tại hôm bữa son môi bóng không bặm môi lại được. Sơn môi bóng sẽ bị kiểu mở hờ vậy đó cho nên làm mọi người hiểu lầm là tiêm môi nhưng thật sự là không có nha, rất tự nhiên". Trước đó, Sam có mặt tại một thảm đỏ trong bộ váy trắng tinh khôi. Ở độ tuổi U40, mỹ nhân 9x vẫn cho thấy sự trẻ trung, rạng rỡ tuy nhiên một bộ phận khán giả cho rằng nhan sắc của cô đã qua chỉnh sửa. Theo đó, netizen chỉ ra điểm khác thường các bộ phận trên mặt Sam, nhất là chiếc môi mở hờ, trông có phần đơ cứng, gượng gạo. Đây không phải lần đầu Sam bị nghi đã chỉnh sửa sắc đẹp. Mỗi khi đứng trước thông tin này, sao nữ đều lên tiếng phản hồi, làm rõ sự việc với người hâm mộ. So lại với những hình ảnh trong quá khứ, quả thật ngoại hình của Sam đã có những thay đổi theo hướng tích cực hơn. Làn da của người đẹp ngày một trắng sáng, tỉ lệ gương mặt cũng hài hòa hơn. Tuy nhiên, hầu hết những thay đổi của Sam đều xuất phát từ việc lựa chọn lối trang điểm phù hợp. Ngoài ra, Sam cũng là người có sự chăm chút, đầu tư về mặt ngoại hình bằng cách phương pháp chăm sóc da, ăn uống lành mạnh. Bên cạnh đó, Sam cũng đầu tư nhiều váy áo để giúp bản thân trở nên nổi bật hơn. Nhờ có gu thời trang tốt nên người đẹp 8X cũng đã thăng hạng về mặt hình ảnh nhiều so với trước.

