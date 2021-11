Bị nghi mới “dao kéo”, "TikToker thị phi" Khánh Huyền tung bằng chứng

Là một trong những TikToker đình đám cõi mạng, tên tuổi của Lê Thị Khánh Huyền càng được chú ý hơn hẳn khi yêu đương, hò hẹn với Bụt - bồ cũ Linh Ngọc Đàm. Bên cạnh chuyện yêu đương với thiếu gia Đồng Tháp, nhan sắc của hot girl TikTok cũng được nhiều người quan tâm. Với 2,3 triệu người theo dõi trên Instagram, hot TikToker Khánh Huyền sở hữu nhan sắc ưa nhìn với sống mũi cao, mắt to và đôi môi mọng. Không biết có phải vì vẻ ngoài sắc nét quá hay không, mới đây Lê Thị Khánh Huyền đã bất ngờ nhận được một câu hỏi thẳng mặt về chuyện "trùng tu" nhan sắc. Cụ thể, câu hỏi của netizen là về chuyện có phải Khánh Huyền mới đi tiêm môi cho dày và mọng hơn trong khoảng thời gian gần đây hay không? Đáp trả lại, nữ TikToker cho lên sóng ngay một tấm ảnh xinh xắn của mình và giải thích gọn lỏn là do "filter". Ngoài một từ duy nhất để đập tan tin đồn, Khánh Huyền cũng khẳng định nhan sắc của mình chưa từng qua "dao kéo" và "mặt còn nguyên đó". Mặc dù chưa từng lên tiếng xác thực rõ ràng chuyện hẹn hò với thiếu gia Đồng Tháp, thế nhưng dân mạng đều đã biết chắc Khánh Huyền và Bụt đang yêu thương thông qua những tiết lộ của bạn bè xung quanh như Linh Ngọc Đàm, Xoài Non, Quang Cuốn... Gần đây nhất, Khánh Huyền và Bụt cũng đã có chuyến du lịch hạnh phúc bên nhau. Chưa dừng lại, Khánh Huyền cũng liên tục lên sóng những món quà đến từ "người ấy". Khánh Huyền gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt xinh xắn, dễ thương đúng chuẩn nữ sinh trung học và thân hình "bốc lửa" khó cưỡng lại. Khánh Huyền thường xuyên "chiều lòng" các fan bằng những bức ảnh chụp bạo khoe trọn vòng một và vòng ba căng tròn, gợi cảm. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

