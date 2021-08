Bị mạo danh, nữ tiếp viên hàng không có pha xử lý cực chất

Tôn Nữ Nam Phương (SN 1990), nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines là nhân vật có độ hot chẳng kém các KOL với hàng chục đến hàng trăm nghìn followers. Cũng vì nổi tiếng, nữ tiếp viên trưởng Nam Phương phải đối mặt với một vài rắc rối từ trên trời rơi xuống, chẳng hạn như việc bị "pha ke" từ Facebook đến TikTok. Mới đây, Nam Phương chỉ mặt đặt tên vài tài khoản giả mạo mình. Đầu tiên là một Facebook tên Adela Trần bởi người này đăng ảnh của tiếp viên hàng không này kèm caption đạo lý. "Không tức vì bị mạo danh mà tức vì đặt cái tên nghe sến rện". Tiếp theo là một tài khoản TikTok tên My Phạm. Người này dùng hình ảnh của Nam Phương trên nền tảng này và còn được cả fan làm clip tặng. Phía dưới clip đến từ fan, tài khoản My Phạm này đã trả lời tỉnh bơ như chưa hề có cuộc giả mạo nào: "Cảm ơn em nhiều nhé! Nhưng chị cũng không xinh lắm đâu", "Chúc em sớm thực hiện được ước mơ nè! Cố lên",... Thậm chí khi được hỏi tại sao không đăng clip, My Phạm trả lời như thật: "Chị cũng biết đăng cái nào nào. Chị lập TikTok xem vui thôi nè em". Sau khi được đồng nghiệp tag vào đoạn clip này, Nam Phương cũng xuất hiện ở phần bình luận, tung hứng cùng My Phạm và người làm clip. Thậm chí, Nam Phương đùa rằng: "Chị này không phải chị Nam Phương đâu ạ. Chị Nam Phương xinh hơn chị này nhiều lắm ạ". Hiện tại, tài khoản My Phạm này đã không còn trên TikTok nữa. Cũng chưa rõ những tài khoản này giả mạo Nam Phương vì lý do gì nhưng rõ ràng việc giả danh người khác là điều không nên. Tôn Nữ Nam Phương (SN 1990), nữ tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines thu hút sự chú ý của nhiều người bằng sắc vóc hơn người. Dù đã bước sang "tuổi băm", Nam Phương vẫn chưa yên bề gia thất và bị gia đình và bạn bè nhắc rất nhiều chuyện này. Mời quý độc giả xem video: Nữ tiếp viên hàng không là Fashionista giàu có, lại có chồng đại gia hết mực yêu chiều - Nguồn: Saostar

Tôn Nữ Nam Phương (SN 1990), nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines là nhân vật có độ hot chẳng kém các KOL với hàng chục đến hàng trăm nghìn followers. Cũng vì nổi tiếng, nữ tiếp viên trưởng Nam Phương phải đối mặt với một vài rắc rối từ trên trời rơi xuống, chẳng hạn như việc bị "pha ke" từ Facebook đến TikTok. Mới đây, Nam Phương chỉ mặt đặt tên vài tài khoản giả mạo mình. Đầu tiên là một Facebook tên Adela Trần bởi người này đăng ảnh của tiếp viên hàng không này kèm caption đạo lý. "Không tức vì bị mạo danh mà tức vì đặt cái tên nghe sến rện". Tiếp theo là một tài khoản TikTok tên My Phạm. Người này dùng hình ảnh của Nam Phương trên nền tảng này và còn được cả fan làm clip tặng. Phía dưới clip đến từ fan, tài khoản My Phạm này đã trả lời tỉnh bơ như chưa hề có cuộc giả mạo nào: "Cảm ơn em nhiều nhé! Nhưng chị cũng không xinh lắm đâu", "Chúc em sớm thực hiện được ước mơ nè! Cố lên",... Thậm chí khi được hỏi tại sao không đăng clip, My Phạm trả lời như thật: "Chị cũng biết đăng cái nào nào. Chị lập TikTok xem vui thôi nè em". Sau khi được đồng nghiệp tag vào đoạn clip này, Nam Phương cũng xuất hiện ở phần bình luận, tung hứng cùng My Phạm và người làm clip. Thậm chí, Nam Phương đùa rằng: "Chị này không phải chị Nam Phương đâu ạ. Chị Nam Phương xinh hơn chị này nhiều lắm ạ". Hiện tại, tài khoản My Phạm này đã không còn trên TikTok nữa. Cũng chưa rõ những tài khoản này giả mạo Nam Phương vì lý do gì nhưng rõ ràng việc giả danh người khác là điều không nên. Tôn Nữ Nam Phương (SN 1990), nữ tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines thu hút sự chú ý của nhiều người bằng sắc vóc hơn người. Dù đã bước sang "tuổi băm", Nam Phương vẫn chưa yên bề gia thất và bị gia đình và bạn bè nhắc rất nhiều chuyện này. Mời quý độc giả xem video: Nữ tiếp viên hàng không là Fashionista giàu có, lại có chồng đại gia hết mực yêu chiều - Nguồn: Saostar