Bị khịa nhan sắc cam thường, gái xinh Bạch Lan Phương tuyên bố “căng“

Huỳnh Anh và bạn gái hơn 6 tuổi - Bạch Lan Phương là cặp đôi được cộng đồng mạng dành nhiều quan tâm. Bên cạnh việc chênh lệch tuổi tác, bạn gái Huỳnh Anh còn khiến dân tình chú ý qua những lần lọt vào ống kính “camera thường”. Sau lần dao kéo vừa qua, Bạch Lan Phương thậm chí còn bị chê mất hết nét tự nhiên, cô bị đặt lên bàn cân so sánh với bạn gái cũ Huỳnh Anh. Trong một lần trả lời bình luận, cựu MC đã tiết lộ bản thân không “ăn ảnh” nên khi lên hình không thực sự cuốn hút. Bạch Lan Phương cho rằng cô tự tin hơn với nhan sắc ngoài đời hơn là khi lọt ống kính máy quay. “Đại đa số là mình không ăn hình. May mắn thì thỉnh thoảng ok giống bên ngoài chứ chưa từng mong được đẹp hơn bên ngoài”, bạn gái hot boy Huỳnh Anh bày tỏ. Ngoài ra, cựu MC Bạch Lan Phương cũng thả like với nhiều bình luận cho rằng diện mạo ở ngoài đẹp hơn, cuốn hút hơn. Trước đó, trong một sự kiện, Bạch Lan Phương thu hút khi xách chiếc túi 120 triệu, khoe trọn vẻ sang chảnh. Cô được nhận xét gương mặt có phần hơi cứng, không còn tự nhiên do phẫu thuật thẩm mỹ. Hậu công khai tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ, cụ thể là hạ sống mũi và kích mí mắt, thì đây là lần hiếm hoi Bạch Lan Phương tham dự sự kiện và lọt ống kính “team qua đường”. Hồi đầu năm, Bạch Lan Phương không ngần ngại công khai trên trang cá nhân về việc chỉnh sửa nhan sắc. Bạn gái Huỳnh Anh cho biết đã thực hiện nhấn mí vì không muốn sử dụng kích mí mà có một đôi mắt to, đẹp hơn. Bạch Lan Phương cũng từng chi hàng trăm triệu đồng để sửa dáng mũi cho phù hợp hơn với khuôn mặt. Ảnh: FBNV

