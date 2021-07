Bị khán giả “dìm hàng”, “MC đẹp nhất VTV” có động thái lạ đời

Với gương mặt thanh tú và vóc dáng yêu kiều, " MC đẹp nhất VTV" Mai Ngọc hiện là một trong những nữ BTV xinh đẹp duyên dáng nhất nhì nhà đài. Mỗi lần lên sóng, MC Mai Ngọc luôn là nhân vật gây chú ý đến khán giả. Vậy nên, chuyện Mai Ngọc được khán giả chụp ảnh lại khi đang lên sóng thường xuyên như cơm bữa. Cũng như mọi lần, Mai Ngọc hào hứng chia sẻ bức ảnh do khán giả chụp. Khoảnh khắc ghi lại nữ MC đang dẫn bản tin Thời Sự về tình hình dịch bệnh COVID-19. Dù đây là khoảnh khắc khá "dìm hàng", thậm chí Mai Ngọc ghi rằng "ảnh khán giả chụp không đẹp lắm" nhưng cô vẫn vui vẻ đăng lên trang cá nhân. Dẫu vậy, Mai Ngọc vẫn nhận được cơn mưa lời khen nhan sắc cũng như thần thái. Sở hữu sắc vóc xinh đẹp ở mọi góc cạnh nên dù có bị chụp lén thì Mai Ngọc vẫn cứ nổi bật. Bình thường, Mai Ngọc cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh khi làm việc của mình cho những người quan tâm. Ở những khoảnh khắc này, cô luôn ghi điểm với vẻ ngoài xinh đẹp và sự chỉn chu trong hình ảnh. Ảnh đi catwalk từ năm 15 tuổi của "Hoa khôi nhà đài" đã minh chứng nhan sắc của cô luôn "trường tồn" theo thời gian. So với hình ảnh Mai Ngọc hiện tại, nhiều người không khỏi bất ngờ vì nhan sắc thay đổi nhiều. Hình ảnh Mai Ngọc thuở mới gắn bó với Đài truyền hình Việt Nam cũng được đánh giá cao. Phải thừa nhận nhan sắc Mai Ngọc ngày càng "thăng hạng" theo thời gian. Cô vừa sở hữu vẻ ngoài chuẩn "Hoa khôi nhà đài" lại còn có lối dẫn nhẹ nhàng, thanh lịch, đi thẳng vào lòng công chúng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nỗi sợ ít ai ngờ của BTV bản tin thời sự Mai Ngọc - Nguồn: Vietnamnet Official

