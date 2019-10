Bị gắn mác tiểu tam, dàn hot girl Việt nhận cái kết ra sao?

Hàn Hải Hằng sinh năm 1999 tại Thanh Hóa. Sở hữu ngoại hình nóng bỏng, hot girl Việt này luôn tự tin chọn lựa những trang phục ôm sát, cắt xẻ cá tính, khoe trọn vóc dáng gợi cảm của mình. Thời gian gần đây, Hàn Hằng liên tục dính thị phi khi nhiều người cho rằng cô là "tiểu tam" xen vào chuyện tình của vlogger Huyme và Trúc Anh. Tuy nhiên thời gian ngắn sau đó, Hàn Hằng công khai tình cảm với người yêu rich kid Hà Thành có tên Trung Japan khiến nhiều người bất ngờ. Thúy Vi, sinh năm 1998, hot girl này được cho là nguyên nhân làm rạn nứt mối quan hệ giữa thiếu gia Phan Thành và hot girl Midu. Ở thời điểm đó, cô nàng chỉ mới 17 tuổi và bị cả CĐM ném đá chửi rủa. Tuy nhiên, cô nàng đã dùng chính sự chú ý của dân mạng để trở nên nổi tiếng và lấn sân vào showbiz. Mặc dù dính nhiều tin đồn xấu nhưng hot girl bị gắn mác tiểu tam vẫn kiếm được nhiều hợp đồng đóng MV, đóng phim và quảng cáo. Sau đó, 9X đã mua được nhà tiền tỷ, tìm được bạn trai đại gia mới. Lưu Đê Ly, sinh năm 1991 được mọi người biết tới với danh xưng hot girl Lee BaLan. Cô bước chân vào làng giải trí với nhiều lợi thế: hình thể đẹp, chiều cao lý tưởng và gương mặt ưa nhìn. Lưu Đê Ly từng tham gia các bộ phim như: Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân,… Giữa lúc tên tuổi đang hot, Lưu Đê Ly vướng lùm xùm cặp kè và có bầu với DJ Huy DX là 1 người đã có vợ con. Do đó, khán giả lập tức quay lưng lại với nữ diễn viên. Thậm chí những bức ảnh cá nhân Lưu Đê Ly đăng tải có rất nhiều người tấn công bằng những lời miệt thị, mỉa mai thậm chí là nguyền rủa. Chiều 17/10, Lưu Đê Ly và Huy DX bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi tại phố Hàng Buồm khiến dân tình tiếp tục xôn xao không ngớt. Được biết, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới đây. An Nguy là nữ Vlogger nổi tiếng tại Việt Nam. Tuy nhiên gần một năm trước, An Nguy đã khóc và thừa nhận yêu bạn diễn Kiều Minh Tuấn bất chấp việc lúc đó nam diễn viên và Cát Phương chưa chia tay với lí do quá nhập tâm vào vai diễn trong phim. Dẫu đã nhận là Tuesday, công khai tình cảm với Kiều Minh Tuấn thế nhưng cả hai không đến với nhau và chỉ thương thôi rồi... để đó. Tuy nhiên sau tất cả, cư dân mạng đặt nghi vấn cả hai bên cố tình dựng chuyện để PR bẩn cho phim. Hiện tại, cựu Vlogger sống khép kín và trở lại trời Tây để tiếp tục việc học.

