Bị fan hỏi chuyện nhạy cảm, bạn gái Đoàn Văn Hậu đáp cực chất

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với vị trí Top 10, Doãn Hải My tiếp tục khiến nhiều người phải chú ý đến mình khi trở thành người yêu tin đồn Đoàn Văn Hậu (cầu thủ ĐTQG Việt Nam). Ngoài công việc thường ngày, cô bạn thường xuyên tương tác, mở Q&A trò chuyện với mọi người. Mới đây, Q&A của Doãn Hải My đã nhận được một câu hỏi khiến nhiều người quan tâm: "Bạn trai chửi em have sex (quan hệ tình dục) tệ và rồi im lặng với em thì em nên làm như thế nào ạ?". Dù câu hỏi có phần nhạy cảm nhưng bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu không ngại chia sẻ cách ứng xử của mình trong trường hợp này. Doãn Hải My còn khéo léo tâm sự, chia sẻ quan điểm của mình về chuyện tình yêu, sự hoà hợp khi yêu đương. Cụ thể, Doãn Hải My có phần trả lời fan về câu hỏi nhạy cảm rằng: "Nếu chị ở vị trí của em, chị sẽ không ngần ngại, không chần chừ thậm chí trong nửa giây để quyết định rời khỏi mối quan hệ này. Một trong những điều cơ bản nhất của một mối quan hệ lành mạnh là tôn trọng nhau. Tình yêu là chuyện của 2 chứ không phải chỉ một người. Dù cho đôi bên chưa thực sự hoà hợp thì cùng nhau động viên cố gắng... Khi đối phương "chửi", dùng những lời lẽ như thế với em, khiến em cảm thấy hoang mang và tổn thương tới vậy thì liệu họ còn xứng đáng với tình yêu chân thành của em không? Chị mong rằng tình yêu thương của em với bản thân sẽ đủ lớn để giúp em đưa ra lựa chọn đúng đắn". Người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ thêm. Cũng trong phần Q&A này, Doãn Hải My đã thẳng thắn trả lời mọi vấn đề mà dân mạng thắc mắc, từ việc đối mặt với những bình luận kém duyên hay sự thay đổi phong cách của chính cô nàng thời gian gần đây. Ở phần gặp phải những bình luận kém duyên, người đẹp Doãn Hải My cho biết cô không quá bận tâm, thậm chí còn thấy "họ thật đáng thương khi lúc nào cũng phải mang trong mình một trái tim đầy sự soi mói và thù ghét". Còn về thay đổi phong cách, Hải My cho rằng cô nàng còn trẻ, muốn trải nghiệm và thích hình ảnh của mình đa dạng. Dù bị netizen "tóm gọn" nhiều hint chuyện hẹn hò nhưng cả Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đều chưa một lần lên tiếng công khai mối quan hệ. Mặc cho dân mạng mất công tìm ra hint hẹn hò, Hải My và Văn Hậu đều tập trung vào công việc và sự nghiệp riêng, không mảy may để ý đến tin đồn của netizen. Cùng ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp của bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với vị trí Top 10, Doãn Hải My tiếp tục khiến nhiều người phải chú ý đến mình khi trở thành người yêu tin đồn Đoàn Văn Hậu (cầu thủ ĐTQG Việt Nam). Ngoài công việc thường ngày, cô bạn thường xuyên tương tác, mở Q&A trò chuyện với mọi người. Mới đây, Q&A của Doãn Hải My đã nhận được một câu hỏi khiến nhiều người quan tâm: "Bạn trai chửi em have sex (quan hệ tình dục) tệ và rồi im lặng với em thì em nên làm như thế nào ạ?". Dù câu hỏi có phần nhạy cảm nhưng bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu không ngại chia sẻ cách ứng xử của mình trong trường hợp này. Doãn Hải My còn khéo léo tâm sự, chia sẻ quan điểm của mình về chuyện tình yêu, sự hoà hợp khi yêu đương. Cụ thể, Doãn Hải My có phần trả lời fan về câu hỏi nhạy cảm rằng: "Nếu chị ở vị trí của em, chị sẽ không ngần ngại, không chần chừ thậm chí trong nửa giây để quyết định rời khỏi mối quan hệ này. Một trong những điều cơ bản nhất của một mối quan hệ lành mạnh là tôn trọng nhau. Tình yêu là chuyện của 2 chứ không phải chỉ một người. Dù cho đôi bên chưa thực sự hoà hợp thì cùng nhau động viên cố gắng... Khi đối phương "chửi", dùng những lời lẽ như thế với em, khiến em cảm thấy hoang mang và tổn thương tới vậy thì liệu họ còn xứng đáng với tình yêu chân thành của em không? Chị mong rằng tình yêu thương của em với bản thân sẽ đủ lớn để giúp em đưa ra lựa chọn đúng đắn". Người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ thêm. Cũng trong phần Q&A này, Doãn Hải My đã thẳng thắn trả lời mọi vấn đề mà dân mạng thắc mắc, từ việc đối mặt với những bình luận kém duyên hay sự thay đổi phong cách của chính cô nàng thời gian gần đây. Ở phần gặp phải những bình luận kém duyên, người đẹp Doãn Hải My cho biết cô không quá bận tâm, thậm chí còn thấy "họ thật đáng thương khi lúc nào cũng phải mang trong mình một trái tim đầy sự soi mói và thù ghét". Còn về thay đổi phong cách, Hải My cho rằng cô nàng còn trẻ, muốn trải nghiệm và thích hình ảnh của mình đa dạng. Dù bị netizen "tóm gọn" nhiều hint chuyện hẹn hò nhưng cả Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đều chưa một lần lên tiếng công khai mối quan hệ. Mặc cho dân mạng mất công tìm ra hint hẹn hò, Hải My và Văn Hậu đều tập trung vào công việc và sự nghiệp riêng, không mảy may để ý đến tin đồn của netizen. Cùng ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp của bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24