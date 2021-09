Bị "đào mộ" ảnh, chị dâu tương lai Tiên Nguyễn bị “soi” điều này

Linh Rin là gương mặt không còn xa lạ với nhiều người, thời gian qua cô nàng có chuyện tình yêu “ngọt đến sâu răng” với thiếu gia Phillip Nguyễn. Ảnh chụp chung của hot girl Linh Rin và chàng thiếu gia nhiều vô số kể bởi vì cứ dăm bữa nửa tháng họ lại update liên tục. Cũng chính vì lẽ đó mà cặp đôi này thường xuyên trở thành đề tài bàn tán của netizen. Mới đây, một bức ảnh cũ của anh trai rich kid Tiên Nguyễn và Linh Rin bất ngờ hot trở lại trên MXH. Được biết, lý do vì có một số cư dân mạng chăm chăm soi bàn tay của Linh Rin và suy đoán. Theo đó, nhiều bình luận nhận xét cánh tay của Linh Rin đặt như vậy là cách cô nàng "đánh dấu chủ quyền" với con trai tỷ phú. Ngoài ra, không ít người cho rằng đó là cách để người đẹp khoe khéo được chiếc đồng hồ hiệu và chiếc nhẫn kim cương trên tay. Thế nhưng những suy đoán trên chỉ là bình luận vui vẻ của cư dân mạng sau khi "đào" lại bức ảnh cũ của cặp đôi này. Dù là vì lý do gì Linh Rin và Phillip vẫn luôn khiến người ra ghen tị bởi nhiều khoảnh khắc tình tứ. Mẫu nữ họ Ngô còn gây chú ý khi rất được lòng gia đình nhà chồng tương lai qua loạt khoảnh khắc thân thiết mà cô chia sẻ trên trang cá nhân. Qua những hình ảnh check - in cũng gia đình tỷ phú có thể thấy Linh Rin dường như đã chắc chắn sẽ trở thành chị dâu tương lai của rich kid Tiên Nguyễn. Những khoảnh khắc Linh Rinh và bạn trai mặn nồng bên nhau nhận về vô vàn lời khen từ netizen. Không còn quá kín đáo trong chuyện tình cảm như trước, hot girl Hà thành và con trai tỷ phú thường xuyên phát "cẩu lương" khiến ai cũng phải ghen tỵ. Điều khiến người hâm mộ trầm trồ nhất về hot girl này vẫn luôn là vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo cùng thần thái sang chảnh ngút ngàn khó ai sánh bằng. Không cần tới sự hỗ trợ của phấn nền, kem che khuyết điểm, mặt mộc hot girl Linh Rin vẫn xứng đáng điểm 10 tuyệt đối. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Hãy gọi Phillip Nguyễn là Doanh nhân thành đạt thay vì gán ghép với những danh xưng khác! - Nguồn: SaoStar

Linh Rin là gương mặt không còn xa lạ với nhiều người, thời gian qua cô nàng có chuyện tình yêu “ngọt đến sâu răng” với thiếu gia Phillip Nguyễn. Ảnh chụp chung của hot girl Linh Rin và chàng thiếu gia nhiều vô số kể bởi vì cứ dăm bữa nửa tháng họ lại update liên tục. Cũng chính vì lẽ đó mà cặp đôi này thường xuyên trở thành đề tài bàn tán của netizen. Mới đây, một bức ảnh cũ của anh trai rich kid Tiên Nguyễn và Linh Rin bất ngờ hot trở lại trên MXH. Được biết, lý do vì có một số cư dân mạng chăm chăm soi bàn tay của Linh Rin và suy đoán. Theo đó, nhiều bình luận nhận xét cánh tay của Linh Rin đặt như vậy là cách cô nàng "đánh dấu chủ quyền" với con trai tỷ phú. Ngoài ra, không ít người cho rằng đó là cách để người đẹp khoe khéo được chiếc đồng hồ hiệu và chiếc nhẫn kim cương trên tay. Thế nhưng những suy đoán trên chỉ là bình luận vui vẻ của cư dân mạng sau khi "đào" lại bức ảnh cũ của cặp đôi này. Dù là vì lý do gì Linh Rin và Phillip vẫn luôn khiến người ra ghen tị bởi nhiều khoảnh khắc tình tứ. Mẫu nữ họ Ngô còn gây chú ý khi rất được lòng gia đình nhà chồng tương lai qua loạt khoảnh khắc thân thiết mà cô chia sẻ trên trang cá nhân. Qua những hình ảnh check - in cũng gia đình tỷ phú có thể thấy Linh Rin dường như đã chắc chắn sẽ trở thành chị dâu tương lai của rich kid Tiên Nguyễn. Những khoảnh khắc Linh Rinh và bạn trai mặn nồng bên nhau nhận về vô vàn lời khen từ netizen. Không còn quá kín đáo trong chuyện tình cảm như trước, hot girl Hà thành và con trai tỷ phú thường xuyên phát "cẩu lương" khiến ai cũng phải ghen tỵ. Điều khiến người hâm mộ trầm trồ nhất về hot girl này vẫn luôn là vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo cùng thần thái sang chảnh ngút ngàn khó ai sánh bằng. Không cần tới sự hỗ trợ của phấn nền, kem che khuyết điểm, mặt mộc hot girl Linh Rin vẫn xứng đáng điểm 10 tuyệt đối. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Hãy gọi Phillip Nguyễn là Doanh nhân thành đạt thay vì gán ghép với những danh xưng khác! - Nguồn: SaoStar