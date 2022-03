Bị chụp ảnh xấu, "hot mom" Elly Trần lên tiếng cực "gắt gỏng"

Elly Trần vốn là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ. Mỹ nhân sinh năm 1987 luôn gắn liền với hình ảnh quyến rũ, xinh đẹp khiến dân tình xuýt xoa dù đã trải qua 2 lần sinh nở. mới đây, những hình ảnh tham dự sự kiện của hot girl Elly Trần chụp bằng cam thường chưa qua chỉnh sửa khiến dân mạng không khỏi thắc mắc về nhan sắc và vóc dáng thật của hotmom 2 con ngoài đời. Đáp trả những chê bai này, hot mom Elly Trần đã có phản hồi mới nhất trên trang cá nhân. Cụ thể, Elly Trần đăng tải trọn bộ ảnh khoe đường cong trong chiếc váy gây ra ồn ào để khẳng định vẻ đẹp quyến rũ. Mẫu váy có độ ôm đính kim sa, kèm mái tóc bạch kim khiến người đẹp trở nên nổi bật. Bên cạnh đó, phong cách trang điểm thiên tông cam hồng cũng giúp mỹ nhân 34 tuổi trông trẻ trung hơn. Dễ thấy, so với hình ảnh gây tranh cãi trước đó, bộ ảnh này của Elly Trần có sự nuột nà hơn hẳn. Tại đây, nữ diễn viên cũng không ngần ngại đáp trả những ý kiến cho rằng vóc dáng của cô đã "xuống cấp". Elly Trần viết: "Nếu như với 1 người không xấu cộng 1 bộ trang phục đẹp và 1 layout make up đẹp mà bạn cũng không thể chụp được 1 tấm hình ra hồn thì đó là do trình của bạn chứ không phải vấn đề của chúng tôi. Đừng dìm, tôi có 2 cái phao xịn nên có dìm cũng không chìm được đâu, chia buồn". Trước đó, khi tham dự một sự kiện ngoài trời, cũng với trang phục và kiểu tóc này, Elly Trần nhận về loạt ý kiến trái chiều về sắc vóc không được lung linh như trên mạng. Nổi tiếng là bà mẹ 2 con có hình thể chuẩn nhất nhì Vbiz, nhưng hình ảnh lần này của Elly Trần khiến dân tình không khỏi hoảng hốt vì phần bụng khá to. Không chỉ vậy, gương mặt khác lạ của hot mom với đôi môi sưng tều cũng làm người hâm mộ không nhận ra. Đa phần đều cho rằng người đẹp đang có sự sa sút trầm trọng về sắc vóc và còn nghi vấn cô đang mang bầu lần 3. Trong bộ ảnh chụp Tết Nhâm Dần trước đó, Elly Trần cũng bị cho là vừa can thiệp thẩm mỹ khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Sống mũi cao bất ngờ, đôi môi và gò má có phần sưng hơn bình thường khiến ai cũng phải đặt ra nghi vấn "dao kéo". Chia sẻ về vấn đề này, Elly Trần cho biết, mình chỉ thay đổi cách make-up. Thêm vào đó, kiểu tóc ngắn cũng dễ khiến cho người nhìn cảm thấy lạ lẫm hơn đôi chút mà thôi. Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

