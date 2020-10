Bị chê nhan sắc mờ nhạt, hot girl Cà Mau bức xúc đáp trả

So với 3 năm trước, hot girl Thúy Vi của hiện tại đã bớt ồn ào hơn. Thúy Vi ở tuổi 22 có thể thấy đã trưởng thành rất nhiều từ lời ăn tiếng nói, phong cách sống. Thay vì tạo scandal bằng những phát ngôn sốc, hot girl này đã lựa chọn con đường nổi tiếng theo cách bình yên. Tuy nhiên mới đây Thúy Vi bị cư dân mạng "réo tên" khi xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng hội bạn thân. Với phong cách đơn giản và lối trang điểm nhẹ nhàng, cô nàng bị nhân xét là ngày càng nhạt nhòa, kém sắc. Một số ý kiến cho rằng, vì quá lạm dụng thẩm mỹ nên dung nhan hiện tại của người đẹp này có phần tụt dốc, không còn giữ nét đẹp riêng vốn có. Hơn nữa, phong cách thời trang của Thúy Vi cũng có phần một màu, tẻ nhạt hơn trước. Đang yên đang lành lại trở thành đề tài bị dân mạng bàn tán xôn xao, ngay sau đó Thúy Vi đã nhanh chóng lên tiếng cực "gắt". Theo đó, Thúy Vi đã tỏ rõ thái độ bức xúc: 'Thật sự em không hiểu nổi, đi ăn bình thường với bạn bè ăn mặc kín đáo, quần jean với áo có vấn đề gì mà bảo là phong cách thời trang thụt lùi..." Bên cạnh đó, hot girl 9X cũng khẳng định nhan sắc của mình vẫn luôn "giữ vững phong độ". Ba năm trước, Thúy Vi bắt đầu nổi tiếng trong giới trẻ kể từ khi vướng scandal "người thứ ba" chen giữa cuộc tình của thiếu gia Phan Thành và Midu. Để có được nhan sắc như hiện tại, Thúy Vi đã phải bỏ ra tiền tỉ và nhận về rất nhiều đau đớn. Được biết ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên của "hot girl Cà Mau" là làm mũi vào năm 17 tuổi. Sau đó cô tiếp tục thực hiện loạt ca dao kéo khác như bấm mí, làm răng sứ, độn cằm, nâng ngực, hút mỡ... Tổng số tiền Thúy Vi chi cho việc làm đẹp không hề nhỏ. Sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, so với hiện tại gương mặt của Thúy Vi đã thay đổi khá nhiều khiến không ít người thấy tiếc nuối. Hiện tại, Thúy Vi sống cuộc đời bình yên hơn trước. Thỉnh thoảng cô nàng check in Facebook hoặc chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Điểm hot girl Việt xứng danh "cô gái vàng trong làng dính phốt" thời gian qua - Nguồn: SaoStar

