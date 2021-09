Hot girl Xoài Non tiết lộ hành trình đến đám cưới bạc tỷ

Khác với bạn bè cùng trang lứa, Xoài Non đã sớm chọn cho mình một lối đi riêng. Theo đó, cô nàng tạm dừng việc học để tập trung đi làm và phát triển sự nghiệp. Câu chuyện này đã khiến nhiều người gièm pha, cho rằng người đẹp 2002 chỉ là "bình hoa di động" hay may mắn thì lấy được chồng giàu. Bỏ ngoài tai những lời lẽ tiêu cực, khi nhận được câu hỏi trên Instagram về công việc đầu tiên kiếm ra tiền là gì, hot girl Xoài Non đã thẳng thắn trả lời khiến cư dân mạng bất ngờ: "Hồi xưa lớp 7, lớp 8 mình đã bắt đầu bán son để kiếm tiền rồi. Sau này thì có làm thêm nhiều việc linh tinh nhưng mà số tiền không được bao nhiêu hết, nếu tính số tiền cao hơn thì chắc là lúc mình đi quay." Sau công việc bán son, vợ streamer Xemesis bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật. Cô chăm chỉ tham gia nhiều MV ca nhạc, phim sitcom, đặc biệt trong số đó là MV Tìm em trong mơ của nam ca sĩ Chi Dân. Dù còn rất trẻ nhưng người đẹp đã có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất. Không chỉ tham gia diễn xuất, Xoài Non còn có tên tuổi trong làng chụp mẫu lookbook tại Sài Gòn. Qua các hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, bà xã Xemesis nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đồng thời được đánh giá là có nhan sắc xinh như gái Tây cùng gu thời trang ấn tượng. Xoài Non vừa tròn 18 tuổi đã lên xe bông với streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis. Theo chính chủ chia sẻ, Xoài Non và Xemesis quen nhau khi cùng tham gia một sự kiện game cuối năm 2018, sau đó Thuỳ Trang chủ động kết bạn Facebook ông xã. Xoài Non và Xemesis đã kết thúc mối tình cổ tích bằng một đám cưới được đánh giá hoàng tráng nhất nhì showbiz. Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Xoài Non và chồng rất hạnh phúc. Cô thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh về gia đình chồng rất vui vẻ, thỉnh thoảng xen lẫn những khoảnh khắc với hội bạn thân Linh Ngọc Đàm và em chồng Diệp Lâm Anh. Tuy nhiên, bà xã Xemesis cũng không ít lần vướng phải những lùm xùm trên mạng xã hội. Gần đây nhất, Xoài Non dính nghi vấn góp mặt trong bộ ảnh riêng tư cùng dàn hotgirl Việt, dù trước đây cô đã từng lên tiếng đính chính tất cả chỉ là sản phẩm cắt ghép. Ngoài ra, Xoài Non còn nhận không ít "gạch đá" trong lần phát ngôn về tiền bạc và học vấn.

