Bị cấm sóng 2 năm, hot girl Tik Tok triệu view giờ ra sao?

Lợi Ca tên thật là Dương Khải Lợi, sinh ngày 11/7/1997 là hot girl Tik Tok đình đám trên MXH Trung Quốc. Khoảng giữa năm 2018, Lợi Ca trở nên nổi tiếng với ca khúc "Để em làm đôi mắt của anh". Ngoại hình bắt mắt cùng giọng hát dễ thương của hot girl Trung Quốc giúp cô thu hút một lượng fan khổng lồ trên mạng xã hội. Nhờ bước đà đó, Lợi Ca thừa thắng xông lên và cho ra mắt ca khúc "Nhớ mãi không quên". Thậm chí, hot girl mạng xã hội này tham gia vào chương trình tạp kỹ trên kênh truyền hình trung ương Trung Quốc. Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lợi Ca lại vướng vào scandal và bị khóa tài khoản, cấm xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc. Trước thời điểm gặp phải "quả tạ" dẫn đến việc cấm xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, tài khoản Tik Tok của Lợi Ca có đến 28,7 triệu follower và 266,6 triệu like. Theo một số nguồn tin, vì bị cấm sóng nên trong gần 2 năm qua, Lợi Ca đã lui về làm một số công việc bình thường không liên quan đến mạng xã hội. Sau khi hết thời hạn cấm, Lợi Ca mới đây đã quay trở lại với mạng xã hội và thực hiện những đoạn clip "bắt trend" rất hút giới trẻ. Màn "come back" của Lợi Ca vận nhận về một số ý kiến trái chiều. Nhưng cô nàng này vẫn có sức hút riêng khiến fan phải ấn nút theo dõi mình.. Chỉ mới quay lại Tik Tok, Lợi Ca đăng tải 41 video đã thu hút đến 4 triệu follower và 23,1 triệu like. Hiện tại, Lợi Ca chủ yếu đăng tải clip có nội dung tươi vui, theo trend của giới trẻ hoặc cover một số bài hát và cả clip nấu ăn tại nhà. Cho dù gây tranh cãi khi xuất hiện trở lại, Lợi Ca vẫn gây ấn tượng với phong cách trẻ trung, nụ cười ngọt ngào cùng chất giọng dễ thương "đốn tim" cư dân mạng. Mời quý độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar.

