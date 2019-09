Bị "bóc phốt" dao kéo, hot girl ngực khủng nói không, dân mạng bảo có

Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001, TPHCM) nổi lên nhờ bức ảnh cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Khi bị dân mạng nghi "dao kéo", hot girl ngực khủng phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Hot girl Võ Ngọc Trân nhanh chóng được cộng đồng mạng Việt Nam chú ý với ngoại hình xinh đẹp, nụ cười tươi và đôi mắt to tròn khả ái.Võ Ngọc Trân cũng phổng phao hơn các bạn đồng lứa khi sở hữu chiều cao 1m64 và thân hình cân đối với số đo 3 vòng 92-59-95. Thậm chí, Ngọc Trân còn được các tờ báo Trung, Nhật đặt biệt danh "nữ thần không góc chết". Tuy nhiên, dân mạng liên tục đặt nghi vấn hot girl Ngọc Trân phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc hiện tại dù cô nàng phủ nhận. Bức hình mới đây của Ngọc Trân bị nhiều người nhận xét "không thể nhận ra đây là Trân hot girl". Cụ thể, bức hình chụp Trân cùng 2 bạn nam khác tại sân trường. "Gương mặt kém gọn, đừng nét cứng như tạc tượng" là nhận xét của nhiều dân mạng dưới bức ảnh. Trước đó, hot girl 2K cũng bị CĐM "đào mộ" ảnh sống mũi trong quá khứ và so sánh với hiện tại. Tài khoản L.A bình luận: "Sống mũi như bóng bay ấy nhỉ, lúc phổng cao lúc xịt". Cũng có ý kiến cho rằng có thể do 2 góc mặt khác nhau nên mới có chuyện sống mũi của Ngọc Trân "khi cao khi thấp". Thời gian trước, CĐM xôn xao với bức ảnh một cô gái được cho là giống Ngọc Trân đang tiến hành tiêm filler cằm. Dù ngay sau đó hot girl 10X phản pháo bằng đoạn tin nhắn với chủ spa, nhưng đa số dân mạng đều không tin lời giải thích này. Cuộc "đấu khẩu" giữa Ngọc Trân và cư dân mạng đến nay chưa có hồi kết. Bởi vậy, câu hỏi Võ Ngọc Trân có phẫu thuật hay không vẫn chưa có câu trả lời.

