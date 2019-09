Bị “bóc mẽ” nhan sắc thật, hot girl xứ Trung đáp trả khiến CĐM “câm nín“

Hình Hiểu Dao (Thượng Hải, Trung Quốc) là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều người hâm mộ. Mới đây, cô nàng khiến dân mạng "ngã ngửa" trước nhan sắc thật của mình. Hot girl Trung Quốc - Hình Hiểu Dao sở hữu lượng fan đông đảo, với 5.6 triệu lượt follow trên Instagram. Trong những bức ảnh Hiểu Dao đăng, cô có gương mặt xinh xắn, làn da trắng hồng và đôi mắt to ngây thơ. Cô gái trẻ cũng ưa dùng các cặp lens giúp đôi mắt thêm sáng. Mới đây, một bức ảnh được cho là nhan sắc thật của hot girl triệu follow Hình Hiểu Dao bị "bóc phốt" trên mạng. Theo đó, hot girl xứ Trung có gương mặt thô, làn da đen và nhiều vết thâm do mụn. Bất chấp những chỉ trích từ cư dân mạng, Hiểu Dao tự tin đón nhận và đăng tải 1 loạt hình ảnh mặt mộc, không photoshop của mình. Khi chưa qua makeup và app chỉnh sửa, nhan sắc thật của hot girl Instagram - Hiểu Dao khác xa so với những bức ảnh long lanh thường ngày. Đòn đáp trả này khiến cộng đồng mạng "câm nín", còn người hâm mộ của Hiểu Dao quay lưng với cô nàng. Nhiều người chỉ trích Hiểu Dao quá lạm dụng makeup và photoshop, lừa dối người hâm mộ. Cũng có ý kiến khen ngợi cô nàng dũng cảm, dám sống thật với bản thân.

