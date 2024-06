Bên lề EURO 2024: Xuất hiện "kỳ quan thác nước" ở Signal Iduna Park

Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Georgia diễn ra vào lúc 23h (giờ Hà Nội). Gần 2 tiếng trước khi bóng lăn, mưa đã đổ khá to ở thành phố Dortmund và một sự cố hy hữu đã diễn ra tại SVĐ Westfalenstadion (Signal Iduna Park). Hình ảnh ghi nhận cho thấy nước chảy xối xả từ mái sân Signal Iduna Park xuống khu vực ghế ngồi. Hàng ghế tại Signal Iduna Park được dịp rửa lại bằng nước mưa khi phần mái bị dột. Cổ động viên hai đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia chứng kiến "thác nước" đổ xuống ở 2 bên khán đài. Nó tạo ra cảnh tưởng hiếm có ở sân vận động này. Ban tổ chức phải nỗ lực xử lý để trận đấu không bị hoãn Nhiều khán giả đăng tải hình ảnh lạ mắt lên mạng xã hội. Trang CenterGoals viết: "Mái sân vận động bị dột nghiêm trọng trong cơn mưa to trước khi trận Thổ Nhĩ Kỳ đấu Georgia bắt đầu". Khu vực bị dột nặng là khu vực hàng ghế màu xám hứng lượng nước lớn. Những khán giả mua ghế ở vị trí này buộc phải tạm lui vào trong để chờ tạnh mưa và ban tổ chức sân xử lý. Hình ảnh sân Signal Iduna Park bị dột phần mái khiến nhiều NHM liên tưởng đến cảnh tượng tương tự ở sân Old Trafford ở Anh cách đây chưa lâu. Không chỉ vậy, khoảng 1 tiếng trước khi màn so tài diễn ra, một vụ ẩu đả đã diễn ra ngay trên sân khiến lực lượng chức năng phải vất vả xử lý. Tuy nhiên, tình hình đến lúc này đã được giải quyết.

