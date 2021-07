“Bé gái triệu view” có mức cát-xê cao nhất nhì Hà thành là ai?

Cherry An Nhiên được mệnh danh là " bé gái triệu view" khi sở hữu lượng theo dõi cực lớn dù chỉ mới 4 tuổi. Cherry An Nhiên là một mẫu nhí nổi tiếng, có mức cát-xê cao nhất nhì Hà thành. Cô bé 4 tuổi này sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt sáng, vừa có nét hiện đại, cá tính lại vừa có nét dịu dàng. Đó chính là lý do mà Cherry An Nhiên trở thành mẫu nhí đắt show. Mới đây, Cherry An Nhiên chính thức ghi danh tham gia chương trình thực tế dành cho trẻ em "Super Idol Kids" - đây là chương trình quy tụ nhiều đối thủ nặng ký để tìm ra những tài năng nhí nổi bật. Cô bé từng nhiều lần “làm mưa làm gió” trên cộng đồng mạng với những bộ ảnh đáng yêu, xinh như thiên thần. Bé An Nhiên đã có kinh nghiệm 2 năm trong làng mẫu nhí nhưng hiện tại cô bé mới 4 tuổi. Cherry An Nhiên cũng vừa đảm nhận một vai diễn trong phim truyền hình dài tập “Hương Vị Tình Thân” hiện phát sóng khung giờ vàng trên VTV1. Cherry còn thường xuyên được mời xuất hiện trong các vị trí quan trọng khi trình làng các BST mới của các nhà mốt Việt. Không những thế cô bé còn đắt show quảng cáo của các nhãn hàng, quay TVC, Viral, chụp hình lookbook… Có nhiều kinh nghiệm làm mẫu ảnh, trình diễn thời trang nên Cherry đã quen với việc tạo dáng mỗi khi chụp. Thừa hưởng gen di truyền từ mẹ và ông bà ngoại, lại được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật từ sớm nên bé Cherry tạo dáng rất tự nhiên trước ống kính. Mỗi bức ảnh thời trang của cô bé 4 tuổi luôn gây ấn tượng với cư dân mạng bởi thần thái cực tốt. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Gặp cô nàng "Rich Kids" 2K1 Trần Ngọc Quỳnh Giao - Nguồn: SaoStar

Cherry An Nhiên được mệnh danh là " bé gái triệu view" khi sở hữu lượng theo dõi cực lớn dù chỉ mới 4 tuổi. Cherry An Nhiên là một mẫu nhí nổi tiếng, có mức cát-xê cao nhất nhì Hà thành. Cô bé 4 tuổi này sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt sáng, vừa có nét hiện đại, cá tính lại vừa có nét dịu dàng. Đó chính là lý do mà Cherry An Nhiên trở thành mẫu nhí đắt show. Mới đây, Cherry An Nhiên chính thức ghi danh tham gia chương trình thực tế dành cho trẻ em "Super Idol Kids" - đây là chương trình quy tụ nhiều đối thủ nặng ký để tìm ra những tài năng nhí nổi bật. Cô bé từng nhiều lần “làm mưa làm gió” trên cộng đồng mạng với những bộ ảnh đáng yêu, xinh như thiên thần. Bé An Nhiên đã có kinh nghiệm 2 năm trong làng mẫu nhí nhưng hiện tại cô bé mới 4 tuổi. Cherry An Nhiên cũng vừa đảm nhận một vai diễn trong phim truyền hình dài tập “Hương Vị Tình Thân” hiện phát sóng khung giờ vàng trên VTV1. Cherry còn thường xuyên được mời xuất hiện trong các vị trí quan trọng khi trình làng các BST mới của các nhà mốt Việt. Không những thế cô bé còn đắt show quảng cáo của các nhãn hàng, quay TVC, Viral, chụp hình lookbook… Có nhiều kinh nghiệm làm mẫu ảnh, trình diễn thời trang nên Cherry đã quen với việc tạo dáng mỗi khi chụp. Thừa hưởng gen di truyền từ mẹ và ông bà ngoại, lại được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật từ sớm nên bé Cherry tạo dáng rất tự nhiên trước ống kính. Mỗi bức ảnh thời trang của cô bé 4 tuổi luôn gây ấn tượng với cư dân mạng bởi thần thái cực tốt. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Gặp cô nàng "Rich Kids" 2K1 Trần Ngọc Quỳnh Giao - Nguồn: SaoStar