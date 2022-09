Bản tin Facebook 9/9: Thầy giáo đánh học sinh gây xôn xao

Đăng dòng trạng thái tưởng nhớ Nữ hoàng Anh Elizabeth II sau khi qua đời, hot girl Châu Bùi nhận về nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn ý kiến cho rằng cô đang "sính ngoại" và nên tìm hiểu lịch sử rõ ràng trước khi đăng tải. Cụ thể, cô nàng chia sẻ: "70 năm trị vì, 15 Thủ tướng, 1 Nữ hoàng - Thước đo chính xác nhất cho những hành động của chúng ta chính là thời gian tồn tại của những điều tốt đẹp mà ta có". Ảnh: NEU Confessions Mới đây, "hot girl trứng rán" Trần Thanh Tâm chia sẻ đã chịu nhiều ảnh hưởng về công việc lẫn tinh thần khi bị đồn là nhân vật trong đường dây của một "tú ông" đang nổi khắp MXH. Cô nàng cho biết từ khi vừa nổi tiếng đã nhận được những tin nhắn "chào mời", thậm chí còn "ra giá" là 200 - 300 triệu để đổi lấy mối quan hệ tình ái không mấy lành mạnh với cô. Ảnh: FBNV Đoạn clip ghi lại cảnh "chị Hằng hạ phàm" trong buỗi lễ Trung thu tại một trường mầm non khiến người nhìn hốt hoảng. Hình ảnh "chị Hằng" với chiếc váy trắng, tóc dài, mặt nạ trắng đu dây trượt từ tầng 2 xuống được nhiều người nhận xét không khác gì phim kinh dị. Ảnh: Cắt ra từ clip Mới đây cầu thủ Nguyễn Thành Chung vô tình để lộ thông tin gia đình nhỏ của họ chuẩn bị đón thêm thành viên mới từ dòng bình luận: "Anh yêu 2 mẹ con". Dòng bình luận này được chia sẻ dưới bài đăng của Tố Uyên, cô nàng đăng tải hình ảnh chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật ông xã. Ảnh: FBNV Đoạn clip Bé trai lái ô tô đồ chơi hộ tống bố đi rước dâu "đón mẹ về dinh" khiến nhiều người bật cười. Ảnh: Cắt ra từ clip Đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo dùng mũ bảo hiểm, thước gỗ đánh vào đầu học trò tại sân thể dục của trường trong giờ giải lao gây xôn xao cõi mạng. Ảnh: Cắt ra từ clip Sau chị Hằng phiên bản "rằm tháng 7" trên MXH lại xuất hiện màn "múa lân đột biến" khiến không ít người mất ngủ. Ảnh: Cắt ra từ clip Đoạn clip em bé lái xe đèo bố được chia sẻ lên mạng xã hội diễn ra trên đường phố Hà Nội đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong lúc xe máy phóng trên đường, người đàn ông chống 2 tay lên đùi của mình, ung dung ngồi phía sau. Người cầm lái lại là một bé gái khoảng 5-6 tuổi. Ảnh: Cắt ra từ clip Ít giờ trước trên Facebook cá nhân, bạn gái cũ Quang Hải - Huyền My đăng tải khoảnh khắc cùng anh xã Anh Tú đi thử váy cưới. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người vào gửi lời chúc phúc và mong chờ đám cưới tại Sài Gòn của cả hai. Ảnh: FB Huyền My

