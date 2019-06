Bạn gái Trọng Đại U23 và dàn hot girl từng dự thi hoa hậu

Nguyễn Hoàng Bảo Châu (19 tuổi, Hà Nội) là nhan sắc gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô dừng chân ở Top 10 cùng danh hiệu Người đẹp biển. Sau cuộc thi, cô tiếp tục theo học tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội). 9X còn làm mẫu ảnh, tham gia sự kiện thời trang, làm gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng. Nguyễn Thị Huyền Trang (23 tuổi, Quảng Ninh) là hot girl từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Đại dương 2017 và là Á hoàng trang sức 2015. Ngoài ra, người đẹp này còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019. Hot girl này sở hữu nhan sắc xinh đẹp với gương mặt nhỏ nhắn, mắt to và sống mũi cao thẳng. Người đẹp Quảng Ninh nhận được nhiều lời mời quảng cáo và làm mẫu ảnh. 9X được chú ý hơn khi công khai tình cảm với cầu thủ U23 Việt Nam Trọng Đại. Nguyễn Ngọc Nữ (sinh năm 1994, Nghệ An) là cô gái được dân mạng biết đến với danh xưng "bạn gái tin đồn cầu thủ Văn Đức U23 Việt Nam". Ngoài ra, hot girl này còn được chú ý khi đạt giải Gương mặt đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ngọc Nữ sở hữu ngoại hình cân đối với số đo ba vòng 82 - 63 - 88. Kể từ ngày được dân mạng "kết nạp" vào hội bạn gái cầu thủ dù cô chưa từng lên tiếng khẳng định, hot girl Nghệ An trở nên nổi tiếng hơn. Cô nhận được nhiều lời mời quảng cáo, mẫu ảnh và chụp lookbook. Đặng Dương Thanh Thanh Huyền (sinh năm 1996, Khánh Hòa) là cô gái được dân mạng biết đến với biệt danh "nữ MC truyền hình nóng bỏng". Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả, cô từng tham gia nhiều cuộc thi và lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Miss hình thể và Miss tài năng tại cuộc thi Miss Ngôi sao 2014. Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 được dân mạng nhận xét có gương mặt cá tính cùng hình thể chuẩn. Ngoài công việc MC truyền hình, cô còn làm mẫu ảnh, quay quảng cáo và dẫn chương trình cho các sự kiện lớn. Những siêu phẩm của Đoàn Văn Hậu

