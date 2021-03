“Bạn gái tin đồn” Huỳnh Phương FAPtv bị "đào mộ" ảnh cũ

Sau khi chia tay với Sĩ Thanh, Huỳnh Phương FAPtv mới đây lộ thông tin đang hẹn hò với một gái xinh khá đình đám trong cộng đồng mạng. Danh tính của "bạn gái tin đồn" Huỳnh Phương nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra. Cô gái này có tên Lê Thị Hồng Hạnh (biệt danh Hanna), sinh năm 2000, là một hot girl nổi tiếng trên MXH. Sau khi thông tin đang hẹn hò với nam diễn viên FAPtv rộ lên, Hồng Hạnh đã trở thành nhân vật nằm trong tầm ngắm nhan sắc của cộng đồng mạng. Hình ảnh thời quá khứ của nàng hot girl 2K được dân mạng tìm ra và so sánh với nhan sắc hiện tại. Hồng Hạnh trước đây gây chú ý vời gương mặt hơi bầu bĩnh, xinh xắn đáng yêu khác xa hình ảnh hiện tại là cô gái cá tính, sắc sảo hơn. "Bạn gái tin đồn" Huỳnh Phương đã có màn thay đổi nhan sắc, phong cách "đi vào lòng người", nhưng nhìn chung cô nàng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của mình. Trước khi gia nhập FAPtv, Hồng Hạnh từng 2 lần thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhưng không được may mắn bước vào cánh cổng Đại học. Vào năm 2020, cô nàng có tham gia một cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ được tổ chức tại Hà Nội và giành ngôi vị Á khôi 1. Trước đó trên Facebook cá nhân, Hạnh từng công khai hình ảnh mình ở thẩm mỹ viện. Điều này dấy lên nghi vấn cô nàng đã can thiệp "dao kéo" để có gương mặt như hiện tại. Thay đổi nhan sắc chưa đủ, gái xinh 2K này còn thay đổi luôn phong cách sang cá tính hơn. Ngoài mặc những trang phục bánh bèo, gợi cảm, Hồng Hạnh cũng đổi gió hơi hướng street style mỗi khi dạo phố. Hiện tại, ngoài làm việc cho một công ty truyền thông, Hồng Hạnh còn là diễn viên tự do, tham gia nhiều phim ngắn, webdrama hay diễn xuất trong một số vlog. Cô cũng thử sức với lĩnh vực tương tự như viết kịch bản, sản xuất các chương trình. Mời độc giả xem video: Thanh Tâm, Linh Ka, Thảo Tâm - 3 Hot Girl 10x Gây Tranh Cãi Vì Phát Ngôn Gây Sốc - Nguồn: YAN News

