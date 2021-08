Bạn gái Tây Bùi Tiến Dũng khoe “ảnh nóng“ sau 1 năm hẹn hò

Dù hiện tại không xuất hiện nhiều trên sân cỏ nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn nhận được quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Kể từ khi có mối tình đẹp với nàng mẫu Tây Dianka Zakhidova, chàng thủ môn càng được chú ý hơn. Hôm qua (9/8), bạn gái thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đăng tải hình ảnh check in trong siêu xe nhân kỷ niệm tròn 1 năm yêu nhau. Nàng mẫu Tây có viết: "It’s our special day. 09/08/2021. 1 year together" (Tạm dịch: "Đây là một ngày đặc biệt của chúng tôi. 9/8/2021. 1 năm bên nhau"). Bài đăng của bạn gái Tây của Bùi Tiến Dũng nhận về nhiều lời chúc hạnh phúc từ cư dân mạng, và họ mong chờ ngày cặp đôi này chính thức về chung một nhà. Sau khi chia sẻ hình ảnh trên, bạn gái Bùi Tiến Dũng mới đây khoe thêm đoạn clip ngắn ghi lại loạt khoảnh khắc mặn nồng của họ. Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất trong clip là Bùi Tiến Dũng cởi trần ôm, hôn chân bạn gái trên giường. Chắc hẳn nhiều fan nữ phải ghen tị khi bởi sự ân cần, cưng chiều hết mực của Bùi Tiến Dũng dành cho bạn gái. Ngoài ra, còn không ít những hình ảnh "bỏng mắt" khác cho thấy Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova đã có mối tình cực đẹp, cực mặn nồng thời gian qua. "Ảnh nóng" khác của cặp đôi trong chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau cách đây không lâu. Khoảnh khắc tình tứ, nóng bỏng của cặp đôi bên hồ bơi từng khiến cư dân mạng trầm trồ. Kể từ khi công khai hẹn hò, Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova thoải mái hơn khi chia sẻ về đối phương trên mạng xã hội. Rất nhiều người hâm mô bóng đá đổ xô vào dò hỏi chuyện cưới xin nhưng cả 2 vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào. Các fans đều ngóng chờ ngày Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova về chung một nhà. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Toàn cảnh màn trở lại của "Thủ môn quốc dân" BÙI TIẾN DŨNG tại V.League 2021 - Nguồn: NEXT SPORTS

