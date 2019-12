“Bạn gái mới” Quang Hải cà khịa cực mạnh Nhật Lê gây chú ý

Mới đây, thông tin Quang Hải đang hẹn hò với hot girl gốc Nghệ An Huyền My gây xôn xao dư luận. Mặc dù lên tiếng phủ nhận, cho biết cô và cầu thủ quê Đông Anh chỉ là bạn bè nhưng những hành động của Huyền My trên Facebook lại hoàn toàn ngược lại. Mới đây, bạn gái mới Quang Hải đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái cực kỳ cà khịa trên trang cá nhân. Cô viết: "Ta yêu nhau bằng khoảnh khắc, chứ không yêu nhau bằng thời gian. Không quan trọng bạn yêu bao lâu, quan trọng yêu bao nhiêu khoảnh khắc bên nhau. Có người yêu sau 2 năm rồi chia tay, chẳng một cảm giác. Có người yêu nhau chỉ 2 tháng mà lại nhớ thương một đời". Ngay sau khi đăng tải, trạng thái của Huyền My ngay lập tức gây chú ý khi được bị cho rằng cô nàng đang đá xéo Nhật Lê, bạn gái cũ Quang Hải. Dưới phần bình luận, người hâm mộ viết: "Đời còn dài. Đừng vội mừng". Trước đó, cô nàng được gửi tặng một chiếc áo đấu có chữ ký và dòng nhắn"Anh thương vợ" mùi mẫn. So sánh thì chữ ký này chính xác là của Quang Hải. Nội dung tin nhắn mà Quang Hải gửi cho Huyền My cũng không hề giống bạn bè bình thường. Cầu thủ của CLB Hà Nội có những lời quan tâm đặc biệt cho hot girl Nghệ An. Trên Instagram cá nhân, khi được hỏi về mối quan hệ với cầu thủ U23 Việt Nam, Huyền My úp mở, không khẳng định mà cũng không phủ nhận. Tin đồn Quang Hải hẹn hò với bạn gái mới xuất hiện, Nhật Lê cũng từng đăng tải trạng thái đầy ẩn ý "đừng đánh mất giá trị và tình yêu đối với bản thân". Sau khi chia tay Nhật Lê vào tháng 10/2019, Quang Hải liên tục dính tin đồn hẹn hò với các hot girl. Khi đang ở Philippines tham dự SEA Games 30, nam cầu thủ lộ clip đi chơi cùng "hot girl 1m52". Xem thêm clip: Nhan sắc 'không vừa' của hot girl Nghệ An được Quang Hải nhắn 'Anh thương vợ' - Nguồn: Youtube

