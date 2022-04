"Mất tích" ở đội tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu làm gì?

Đoàn Văn Hậu (SN 1999) đến từ Thái Bình, là một trong những chân sút trẻ nhận về nhiều quan tâm của người hâm mộ trái bóng tròn thời điểm hiện tại. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu luôn là sự lựa chọn của HLV Park Hang Seo ở cấp tuyển quốc gia, tham dự các giải đấu quan trọng. Nhưng do bị chấn thương sụn chêm đầu gối vào ngày 23/8 năm ngoái, chân sút Thái Bình phải chia tay đội tuyển để điều trị. Sau đó, cầu thủ đội tuyển Việt Nam này đã lên đường sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Đến đầu năm nay, Văn Hậu đã về nước và tiếp tục thực hiện các bài tập vật lý trị liệu. Nối gót Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng,... mới đây Đoàn Văn Hậu đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Cụ thể, trong ngày sinh nhật Đoàn Văn Hậu đã cùng một số người bạn thiết kế ra thương hiệu thời trang của riêng mình. Văn Hậu viết trên trang cá nhân: "Hôm nay (19/4) là một ngày rất ý nghĩa đối với Hậu vì đây không chỉ là ngày sinh nhật của Hậu mà còn là ngày đứa con tinh thần được Hậu ấp ủ lâu dài ra đời. Rất mong các sản phẩm của Hậu sẽ được mọi người đón nhận". Như vậy, trong khoảng thời gian chưa trở lại sân bóng, Văn Hậu đã lấn sân kinh doanh, lên đời làm ông chủ. Về đời tư, Văn Hậu lộ vô số bằng chứng hẹn hò với top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020 tên Doãn Hải My. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa có bất cứ phản hồi nào về chuyện này. Mới đây, Văn Hậu và Hải My cùng nhau xuất hiện tại đám cưới của cầu thủ Nguyễn Thành Chung. Họ cũng chẳng cần "giữ kẽ" nữa. Đó cũng là lần đầu tiên, Văn Hậu và Hải My có khoảnh khắc tình tứ thế này từ khi tin đồn hẹn hò nổ ra. Ngoài ra, trong tấm hình còn có cô dâu Tố Uyên của Thành Chung, Hồ Tấn Tài và vợ sắp cưới Minh Hiếu, diễn viên Bảo Hân của Về Nhà Đi Con. Ở phần bình luận bài đăng, ngoài gửi lời chúc hạnh phúc đến cô dâu, chú rể, dân mạng cũng đặc biệt hóng chờ việc công khai tình cảm của cặp Hải My và Văn Hậu. Như vậy, cả chuyện tình cảm và sự nghiệp ổn định rồi, người hâm mộ vô cùng tò mò không biết Văn Hậu có phải là cái tên kế tiếp "theo vợ bỏ cuộc chơi" hay không?

Đoàn Văn Hậu (SN 1999) đến từ Thái Bình, là một trong những chân sút trẻ nhận về nhiều quan tâm của người hâm mộ trái bóng tròn thời điểm hiện tại. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu luôn là sự lựa chọn của HLV Park Hang Seo ở cấp tuyển quốc gia, tham dự các giải đấu quan trọng. Nhưng do bị chấn thương sụn chêm đầu gối vào ngày 23/8 năm ngoái, chân sút Thái Bình phải chia tay đội tuyển để điều trị. Sau đó, cầu thủ đội tuyển Việt Nam này đã lên đường sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Đến đầu năm nay, Văn Hậu đã về nước và tiếp tục thực hiện các bài tập vật lý trị liệu. Nối gót Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng,... mới đây Đoàn Văn Hậu đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Cụ thể, trong ngày sinh nhật Đoàn Văn Hậu đã cùng một số người bạn thiết kế ra thương hiệu thời trang của riêng mình. Văn Hậu viết trên trang cá nhân: "Hôm nay (19/4) là một ngày rất ý nghĩa đối với Hậu vì đây không chỉ là ngày sinh nhật của Hậu mà còn là ngày đứa con tinh thần được Hậu ấp ủ lâu dài ra đời. Rất mong các sản phẩm của Hậu sẽ được mọi người đón nhận". Như vậy, trong khoảng thời gian chưa trở lại sân bóng, Văn Hậu đã lấn sân kinh doanh, lên đời làm ông chủ. Về đời tư, Văn Hậu lộ vô số bằng chứng hẹn hò với top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020 tên Doãn Hải My. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa có bất cứ phản hồi nào về chuyện này. Mới đây, Văn Hậu và Hải My cùng nhau xuất hiện tại đám cưới của cầu thủ Nguyễn Thành Chung. Họ cũng chẳng cần "giữ kẽ" nữa. Đó cũng là lần đầu tiên, Văn Hậu và Hải My có khoảnh khắc tình tứ thế này từ khi tin đồn hẹn hò nổ ra. Ngoài ra, trong tấm hình còn có cô dâu Tố Uyên của Thành Chung, Hồ Tấn Tài và vợ sắp cưới Minh Hiếu, diễn viên Bảo Hân của Về Nhà Đi Con. Ở phần bình luận bài đăng, ngoài gửi lời chúc hạnh phúc đến cô dâu, chú rể, dân mạng cũng đặc biệt hóng chờ việc công khai tình cảm của cặp Hải My và Văn Hậu. Như vậy, cả chuyện tình cảm và sự nghiệp ổn định rồi, người hâm mộ vô cùng tò mò không biết Văn Hậu có phải là cái tên kế tiếp "theo vợ bỏ cuộc chơi" hay không?