Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe vòng eo con kiến, phủ nhận mang thai

Cũng giống như Quang Hải và Chu Thanh Huyền, cặp đôi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vướng tin đồn hẹn hò đã lâu nhưng cả hai không thừa nhận. Thời gian qua người hâm mộ thường xuyên bắt gặp cả hai thường xuyên sánh vai tại đám cưới các cầu thủ nổi tiếng như Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng,.. hay sự kiện. Mới đây, Đoàn Văn Hậu vướng vào nghi vấn “cưới chạy bầu” với bạn gái tin đồn Doãn Hải My. Ngay lập tức, phía người đẹp đã có động thái đáp trả đầy khôn khéo. Cụ thể, bạn gái Đoàn Văn Hậu đã tung loạt ảnh diện bikini, khoe trọn vòng eo “thắt đấy lưng ong” đầy mê hoặc của mình. Những shoot hình lộ vòng eo con kiến cực phẩm của Doãn Hải My đã phần nào ngầm phủ nhận thông tin đồn đoán trên. Sở hữu số đo 3 vòng "bốc lửa" 76-55-89, Doãn Hải My rất biết cách ăn mặc để tận dụng triệt để lợi thế về ngoại hình của mình. Không thường xuyên đăng tải những bức ảnh gợi cảm lên mạng xã hội tuy nhiên mỗi lần bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe dáng là một lần cư dân mạng phải trầm trồ. Nhan sắc và thần thái của "vợ sắp cưới" Đoàn Văn Hậu đúng là không đùa được đâu! Trước đó cặp đôi đã làm dấy lên nhiều tin đồn sắp làm đám cưới. Đỉnh điểm nhất là khi cả hai lần lượt đăng ảnh đi thử lễ phục, khiến cư dân mạng càng tin vào thông tin đang được lan truyền. Thế nhưng, nhiều người hâm mộ cho rằng, Doãn Hải My chỉ đang đi chụp mẫu ảnh mà thôi. Dẫu vậy, công chúng vẫn tích cực “đẩy thuyền” cho cặp đôi. Hiện chưa rõ thực hư ra sao song loạt hình ảnh úp mở trên đang khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

