Bà xã Đoàn Văn Hậu lộ vòng 2 to bất thường, chờ chính chủ xác nhận

Mới đây, Doãn Hải My cùng chồng có mặt tại Đông Anh chúc mừng Quang Hải trong ngày lễ ăn hỏi. Bên cạnh cô dâu - chú rể, sự xuất hiện của bà xã Đoàn Văn Hậu cũng nhanh chóng là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Doãn Hải My trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn bật lên được nhan sắc xinh đẹp. Đáng chú ý, nếu như mọi khi người đẹp chuộng trang phục bó sát khoe vòng eo thon gọn. Lần này, Hải My lên đồ rộng, xuất hiện với vòng 2 to bất thường và liên tục có hành động lấy tay khéo léo che phần bụng. Từ đây, netizen "bán tín, bán nghi" cho rằng Doãn Hải My đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ nghi vấn 1 chiều từ phía dư luận, thực hư ra sao vẫn chờ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lên tiếng thông báo. Thời gian vừa qua, nhiều khoảnh khắc netizen bắt gặp Hải My thường xuyên diện đồ rộng và phần bụng lùm lùm, kể từ đó nghi vấn top 10 Hoa hậu Việt Nam mang thai cũng từ đó mà ra. Cận cảnh bức ảnh mới đây được Doãn Hải My đăng tải, nhiều người chú ý tới phần bụng của người đẹp. Trước đó, bức ảnh Doãn Hải My đi khám được netizen truyền tay nhau.

